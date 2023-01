Druhý den nás čekaly další dva zápasy. První jsme odehráli v dopoledních hodinách proti BK Lokomotiva Plzeň B (mix). Pro nás nejlehčí soupeř turnaje, proti kterému si s chutí zahrálo a zastřílelo celé družstvo - 54:6. Do druhého utkání proti Tigers České Budějovice (dívky) jsme šli s tím, že to nebude nic jednoduchého, zároveň to bude prověrka před nadcházející kvalifikací o MČR, kterou odehrajeme za týden a kousek a k tomu to bylo pro nás i semifinále turnaje. Ze začátku na nás působila nervozita, kdy jsme ztráceli zbytečně míče, ale naštěstí to brzy odpadlo a celý zápas jsme vzali do vlastních rukou - 28:6.

Poslední den a pro nás doslova finálový den jsme šli v dopoledních hodinách do boje proti DBaK Plzeň (dívky). Od začátku vyrovnané a bojovné utkání obou celků se přelévalo z jedné strany na druhou do maximálního vedení čtyř bodů. V 7. minutě 3. čtvrtiny jsme dokázali dorovnat skóre na 18:18, ale bohužel poté soupeř se více chytil, nám docházely pomalu síly a tím dokázal otočit zápas na svojí stranu a po velké bojovností obou celků zvítězil 22:38.

Bodovaly a hrály: Viererová J. 24, Bálková N. 18, Kopecká A., Kratochvílová J. po 18, Seidlová N. 14, Kazbundová G. 12, Šlapáková A. 10, Kratochvílová M., Šefčíková B. po 8, Půroková K. 6, Bálková A., Blahovcová A., Křivancová M. po 2. Dále s námi byla po celou dobu zraněná Lucka Křivancová, která prožívala s námi každé utkání.

Všechny hráčky si zaslouží velikou pochvalu za skvěle předvedené výkony. Poděkování patří i organizátorům turnaje, kteří nám zajistili doprovodný program v Techmania Science Center. Jedno z největších poděkování patří naší skvělé fanouškovské základně, která nás doprovázela po celý turnaj.

Autor: Kristýna Kotrcová, BK Strakonice