Pandemická situace nutí pořadatele rušit řadu sportovních akcí. Poslední sobota před Vánoci dlouhá léta patří turnaji stolních tenistů O Zlatou Vánočku. Letos měl být na programu kulatý dvacátý ročník. Nehraje se. Alespoň v tradičním termínu.

Vítězná radost Radka Sivery.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma„Rozhodl jsem se tradiční turnaj prozatím odložit,“ potvrzuje jeho organizátor Jiří Hyka. „Nepřipadá mi zkrátka vhodné, abychom za současné doby, kdy kolem nás plno lidí bojuje o život kvůli kovidové pandemii, pořádali turnaj,“ doplňuje.

Navíc se jedná o kulaté výročí a turnaj by tak měl mít slavnostnější ráz. „Pokud bychom turnaj uspořádali, muselo by to být v omezeném počtu týmů a víceméně v komorním prostředí. A to nechceme my pořadatelé, ani hráči samotní. Máme sice zajištěny poháry, tradiční ceny od sponzorů, ale všichni jistě pochopí, že je vhodné naše tradiční klání odložit,“ doplnil Jiří Hyka.

A v jakém termínu by se dvacátý ročník tradiční „Vánočky“ mohl konat? „Nechci dopředu spekulovat. Nikdo netušíme, jak se bude situace vyvíjet. Pokud to bude možné, rád bych turnaj udělal ještě v této sezoně, nejraději v únoru. Pokud to bude reálné, včas dám našim tradičním účastníkům vědět,“ vzkazuje Jiří Hyka.