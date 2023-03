/FOTOGALERIE/ Po dvou porážkách na úvod janí části hokejbalové extraligy potřebovali Prachatičtí porazit Plzeň, aby si udrželi naději na play off. Podařilo se.

Prachatičtí hokejbalisté porazili Plzeň 3:1. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

HBC Prachatice - HBC Plzeň 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 1:20 J. Markytán (J. Turek), 16:16 J. Kalát (Jan Štěpánek, M. Tácha), 44:25 M. Tácha (Jan Štěpánek) - 15:36 J. Votruba (J. Miksan, M. Švarc). Vyloučení: 4:3. Bez využití. Střely na branku: 23:19.

Drama od začátku až do konce. Prachatičtí si chtěli uchovat naději na play off, Plzeň zase měla v případě úspěchu soupeře bodově dotáhnout. Domácí vyšel vstup do utkání, když dali rychlo vedoucí branku. Soupeř však zlobil a šance byly před oběma brankami. Větší měli domácí, ale neproměnili je. Hned v nástupu do druhé třetiny se podařilo hostům vyrovnat. Naštěstí pro Horaly to netrvalo ani minutu a vedení bylo zpět na domácí straně. Bitva pokračovala a vyvrcholila v závěru duelu. Hosté odvolali gólmana a Prachatičtí pečetili výhru do prázdné brány. V domácí svatyni tentokrát zářil osmnáctiletý Filip Stankay.

Spokojený byl samozřejmě po utkání i prachatický trenér. "Důležitý zápas se nám podařilo zvládnout, myslím, že jsme byli v utkání lepším týmem, a kdybychom vedli po první třetině 3:0, nikdo by se nemohl divit. Důležité bylo, že jsme po vyrovnávacím gólu hostů dokázali prakticky okamžitě odpovědět a zase získat vedení zpátky na svojí stranu. Vítězství jsme pečetili gólem do prázdné branky. Klukům se zápas povedl, hráli opravdu dobře, byl to kvalitní týmový výkon, který nás opět vrátil do boje o play off," hodnotil utkání Petr Kafka.

Prachatičtí zůstávají na 10. místě extraligové tabulky a na osmé místo zaručující play off ztrácejí čtyři body. V sobotu 18. března zajíždějí na hřiště posledního Hradce Králové a tři body by se moc hodily.