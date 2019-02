Prachatice – Sobota patřila v prachatické sportovní hale v pořadí druhému turnaji Futsal cupu této sezony. Z deseti avizovaných týmů se jich nakonec představilo devět, když GEIS České Budějovice večer před turnajem svou účast odvolal.

Devět týmů hrálo ve dvou základních skupinách systémem každý s každým na 2x10 minut. Skupina A byla čtyřčlenná a dle výsledků z loňského ročníku zde měl být favoritem Paroh team Kaplice. Ten však všechny své zápasy o gól prohrál, a tak se cesta do semifinále otevírala dalším týmům. Vítězem skupiny se bez zaváhání stal prachatický Háječek. O druhé místo to bylo napínavé, Volary hrály s Pobřežím kocoviny nerozhodně 4:4, a tak rozhodovalo celkové skóre. Díky němu šli do semifinále hráči Pobřeží kocoviny.



Favoritem skupiny B byli hráči Siberie Č. Budějovice. Ti také svou roli potvrdili, vyhráli všechny čtyři zápasy a šli do semifinále z prvního místa. Tam je ze druhé příčky doprovodil Strabag Prachatice. Mimo postupová místa zůstaly týmy Panters F.C. Bechyně, Neškrtnemsi Srubec a Zbytiny.



V prvním semifinále, ve kterém se střetla dvě prachatická mužstva, si Háječek poradil poměrem 3:0 se Strabagem. Druhý souboj mezi Siberií a Pobřežím kocoviny přinesl dramatickou podívanou a výhru Siberie v poměru 5:4. O třetí místo se kopaly pouze penalty a v těch Pobřeží kocoviny porazilo Strabag 3:2. Finálový duel mezi Siberií Č. Budějovice a Háječkem Prachatice vyhrál tým zpod Libína a stal se vítězem celého turnaje.



Nejlepším střelcem turnaje byl se sedmi brankami Tadeáš Sedlák ze Siberie České Budějovice, hráčem turnaje byl vyhlášen Václav Cais z Háječku a gólmanem turnaje Pavel Fučík ze Strabagu.