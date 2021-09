Do prvoligové herny na Branišovské ulici našlo cestu devětadvacet stolních tenistů i tenistek. Sice mezi nimi nakonec z rodinných důvodů chyběl Martin Hanák, čerstvá posila Pedagogu, ale účast byla i tak velice kvalitní. Až z daleké Ostravy třeba přicestoval Jiří Řežáb, chybět nemohl ani dlouholetý nejlepší Jihočech Michal Vávra.

Slapnička potvrdil, že z něj roste velký hráč. „Perfektně zorganizovaný turnaj, jsem rád, že jsem mohl přijet. Sice jsem neprohrál ani set, ale jednoduché zápasy to nebyly. Ve finále s Filipem Kortusem jsme myslím ani jeden nepředvedli to nejlepší, co umíme,“ stručně zhodnotil svou účast na Pedagog Cupu.

Největší překvapení se zrodilo v semifinále, kdy domácí Filip Kortus po neohroženém výkonu poprvé v kariéře porazil hrající legendu jihočeského stolního tenisu Michala Vávru 3:1.

Výsledky – čtvrtfinále: Slapnička (H. Brod) – Calta (Vodňany) 3:0, P. Kortus ml. (Pedagog ČB) – Hložek (Sob.) 3:0, Vávra – Urban (oba v zahr.) 3:0, F. Kortus (Pedagog ČB) – Novotný (Slavia Praha) 3:0, semfinále: Slapnička – P. Kortus 3:0, F. Kortus – Vávra 3:1, finále: Slapnička – F. Kortus 3:0. Útěcha – finále: Dobiáš (Sob.) – Kvašnovský (Orel ČB) 3:2.