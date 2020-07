Vrhači se postarali o čtyři nejlepší výkony roku v kraji. 18letý Marek Marvan vyhrál kouli se 13,43 (loni uměl 12,21), Václav Toman byl první v kladivu se 49,78, Michal Černý v oštěpu se 60,47 a Zděnka Müllerová byla třetí v kladivu výkonem 36,79. V honbě za body absolvoval 31letý Michal Jarolím tři závody!

Z výsledků: 100 m 5. Štěpán Pokorný 11,06 (+4,2), 5. Jitka Bočkayová 12,72 (3,9), 200 m 4. Pokorný 23,19 (+3,0), 10. Lenka Moravcová 26,81 (4,3), 800 m 2. Jakub Škrdleta 1:59,81, 8. Michal Jarolím 2:03,31, 1. Lurdes Gloria Manuel 2:24,86, 1500 m 4. Škrdleta 4:24,32, 5. Ondřej Kohout 4:25,32, 6. Jarolím 4:29,42, 5000 m 3. Jarolím 16:59,14 – podle zápisu osobní rekord!, 100 přek. 2. Lenka Zykánová 15,43 (3,7), 3. Pavla Basíková 16,87, výška 3. Tomáš Jelínek (16) 187, 4. Jan Kabíček 184, 1. Alena Panovská 171, 3. Lada Doležalová 162, 5. Julie Kotalíková 159, tyč 5. Tomáš Bačák 360 – třetí v kraji, 1. Pavla Buřičová 260, 2. Monika Vobořilová 220, dálka 2. Pokorný 678 (3,1), trojskok 5. Marek Volf 13,19 (3,1), 6. Kabíček 13,04 (5,6), 1. Zykánová 11,75 (4,9), 4. Basíková 10,34 (1,7), 5. Kotalíková 10,15 (w), koule 1. Alena Kvasničková 10,83, 2. Müllerová 10,48, 4. Lenka Baronová 10,31, 5. Adéla Černá 9,91, 2. Toman 12,48 – třetí, 7. Radek Říha 11,25, disk 3. Müllerová 32,54, 5. Baronová 32,21 – druhá, 6. Kvasničková 30,81- třetí, 7. Tereza Šedivá 29,15, 5. Toman 37,32, 7. Marvan 35,65 – druhý, kladivo 5. Baronová 34,55 – druhá, 7. Kvasničková 26,78 – třetí, 8. Říha 37,02 – druhý, oštěp 4. Markéta Lišková 33,26, 5. Panovská 32,47, 2. Kabíček 53,46 – druhý, 3. Tomáš Bačák 45,38 – třetí, družstva muži VS 200,5, Šk. Plzeň 170, ženy VS 165, Plzeň 154… 8. Čytři Dvory 57.

Od Šandery k Polákovi

Sobotním časem 47,53 při I. NL v Budějovicích zaznamenal 22letý Jiří Polák (Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt) nový krajský rekord na 400 m, historicky jedné z nejklasičtějších atletických disciplín. Připomeňme si tedy z archivu Deníku, jak se střídali králové jednoho oválu v jižních Čechách.

Do roku 1920 ještě nebyl pod minutu – držel jej Šandera z SK ČB výkonem 63,8. V roce 1921 se dostal jako první pod 60 sekund, na 59,3. Rok nato začal vládnout jeho oddílový kolega Janoušek – 59,1 (1922), 58,1 a pronikavým zlepšením na 56,6 (1923). V roce 1925 přišel Skála z DTJ Písek s 55,0 a 54,6, po něm „dal“ slavný všestranný dálkař Vosolsobě z J. Hradce 54,4 (1926). Brzy se rekord zase dostal do Budějovic (53,8 a 53,4 Holler z YMCA v roce 1927, 52,6 a 52,4 Choc z SK 1934 a 1937). Písecký Wolf roku 1953 stlačil hodnotu na 51,7 a 51,2 a přišla historická chvíle – Zdeněk Váňa ze Slavoje (na snímku ze setkání bývalých atletů v Budějovicích) zaběhl v roce 1958 čtvrtku za 49,9. Po něm nadlouho kralovaly časy Viliama Nedeljaka z Dukly Tábor: lepšil rekordy na 49,6, 49,5 a 48,5 (1961), rok nato na 48,0 a 47,8 (1962). To bylo pro dvacáté století všechno, na zlepšení jeho posledního zápisu čekala jihočeská atletika do roku 2013, než Roman Flaška z VS Tábor zaběhl 7. června v Plzni 47,83. Protože při elektricky měřených časech se na této trati odpočítává pro srovnání s ručními stopkami 0,14 sekundy, „předběhl“ tak svého historického přechůdce. Pak přestoupil do Olympu a v roce 2015 se zlepšil až na 46,76, ale to už se jižních Čech netýkalo. Na uvolněný trůn však přišel brzy mladý princ – Jiří Polák jako 19letý jeho čas „zkrouhnul“ 16. září 2017 v Pardubicích o tři setiny a v sobotu přišel s další 27setinovou opravou, tedy s výkonnostním skokem Nedeljakových dimenzí… Do další cesty držíme palce, ať mu „utíká“!

Javorský zabírá!

Na Corona cupu plavců v Podolí zazářil 18letý Ondřej Javorský (TJ Tábor). Časy ve znaku 29,14 a 1:01,63 potvrdil letošní bratislavské výkony 28,73 a 1:00,70, které ho řadí na 3. místa jihočeských historických tabulek v dlouhém bazénu. Vytvořil si ale i osobní rekordy: 100 kraul 22. za 54,75 (letos nejlepší výkon v kraji a čtrnáctý všech dob, mj. lepší než časy Zacha, Jachna, Nemravy, Jirmuse…), 200 PZ 18. za 2:13,76, historicky sedmý v kraji, 50 kraul 28. za 25,51 – letos druhý v jižních Čechách. V Praze závodila i Sofie Nezvalová (PlČB): prsa 32. a 19. za 1:22,28 a 36,20, kraul 54. za 1:05,38 a 30. za 29,21.