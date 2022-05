Zápas zahájila hra dvojic, do kterých nemohl naskočit zraněný Čejka. Žilák s Votavou mladším a Vlas s Hrubým se museli poměrně snadno a rychle sklonit před uměním Slavíčka s Hokrem a Tomana s Lukášem Votavou.

Hra trojic strakonickým dlouhodobě nefunguje, tak jak by si představovali. Mošovského trio s otcem a synem Votavovými v prvním setu zvládlo jen šest bodů, ale v tom druhém padli až posledním možným míčem. To druhá Vlasovo parta s Žilákem a Hrubým první set prohrála poměrně těsně, ale v tom druhém hostující sestavu vypráskala 10:4. Ve třetím zkráceném setu se strakoničtí drželi soupeře až do „sedmiček“, ale po několika trestuhodných chybách na příjmu ho ztratili.

Favorit z Radomyšle se dostal čtyřbodového trháku a v následujícím vítězství ve hře vložených dvojic svůj náskok navýšil. Všech osm desítek diváků zřejmě čekalo, že následující singl (hra jednotlivců), je to poslední co bude k vidění. První set tomu nasvědčoval. V tom druhém mladík Votava změnil taktiku a nechal více tvořit hostujícího Ježka a ten kupil jednu chybu za druhou. V tomto trendu pokračoval až do třetího setu, ve kterém strakonický singlista zvítězil a odehnal hrozícího kanára. Velký obdiv zaslouží Tomáš Ježek, který třetí set singlu dohrál se sebezapřením a z kurtu byl doslova odnesen svými spoluhráči z důvodu zranění kotníku.

Domácí fanoušci se probudili a snažili se dohnat svůj tým k senzačnímu obratu, nebo minimálně ke zdramatizování zápasu. V následné první odvetné hře trojic se Mošovský s Tomášem a Petrem Votavovými opravdu snažili se stavem utkání něco udělat. Bohužel Toman, Švancar a Nepodal zachovali v koncovkách obou setů větší rozvahu a klid. Hosté si tak odvezli výhru 1:6.

"Za krásného počasí jsme hostili velkého favorita, který svou roli bezezbytku naplnil. Před nejpočetnější diváckou kulisou, kterou jsme zažili snad poprvé v životě, nás hráči Radomyšle převyšovali ve všech herních činnostech. Mírná spokojenost může být s hrou trojic, ve které jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale stále bohužel kupíme velké množství vlastních chyb. Pochvalu zaslouží Votava starší za srdnatý výkon a také Votava mladší za výhru v singlu. Malá kaňka bylo zranění Tomáše Ježka z Radomyšle. Přejeme mu brzké uzdravení. Mrzí mě, že někteří hráči si stále neuvědomili, že hrajeme ligovou soutěž. Měli by rapidně zlepšit přístup k tréninku i utkání a zároveň myslet na regeneraci a odpočinek. Speciální poděkování zaslouží diváci, kteří byli tentokrát skvělí a podporovali nás, i když se nám nedařilo," doplnil k derby hrající trenér domácího celku Zbyněk Žilák.

Autor: Jan Škrle