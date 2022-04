Jak jste si užívala utkání s Trutnovem před tak fantastickou atmosférou? To již tady dlouho nebylo a já z toho byla docela nervozní. Bylo to asi znát při šestkách. Ale bylo to skvělé, úžasné. Diváci nás strašně hnali kupředu, bylo to zkrátka úžasné.

Domácí zápas s Trutnovem jsem si moc užívala, říká Alena Jeništová

Jak byl domácí zápas těžký? V Trutnově jste to zlomili v posledních minutách.V Trutnově jsme si s holkama dokázaly, že i když prohráváme tak se umíme semknout a zlomit to. To nám určitě pomohlo i pro domácí druhý zápas.

Oprášily jste souhru s Alenou Jeništovou. Měly jste tam skvělé akce.

Jsme na sebe hodně zvyklé. Hrajeme spolu i ve druhé lize, trénujeme spolu a ve hře si zkrátka velice rozumíme.

Super atmosféra, ale mohlo by to skončit v Trutnově, říká Luisa Vydrová

Myslíte si, že by po třetím zápase mohlo být hotovo?Já doufám, že ano. Už by se mi do dalšího zápasu nechtělo.