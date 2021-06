Jak náš web uvedl, v sobotu neměl žádný platný pokus v dálce. Podle informací oddílového trenéra Davida Bora všechny tři pokusy absolvoval, ale vždy s přešlapy, rozběh marně posunovali… Škoda, přeškoda, letos v březnu získal v dálce titul halového mistra ČR za 686, ale při koronavirovém kalendáři neměl od jara kde tuto disciplínu trénovat, což bylo při jeho letošním výrazném zrychlení v Třebíči osudové. Loni skákal stabilně přes 650, což dává asi 700 bodů. Jenže ani v atletice se na kdyby nehraje…

Druhý den ale v každém případě začal tak, jak končil sobotu - na 110 překážek byl druhý, když si osobní rekord zlepšil o 55 setin na 14,48 a v krajské tabulce všech dob je druhý za 14,39 rekordmana Tomáše Krále ze Sokola z roku 2002! Hod diskem vyhrál, když se proti loňsku zlepšil o šest a půl metru na 40,11. V tyči si na třetí pokus vyrovnal loňský osobní rekord z otevřených hřišť 390 a byl čtvrtý. Do té chvíle nasbíral 4966 bodů a byl v celkovém pořadí už čtvrtý, se ztrátou 28 bodů na bronz. "Na dohled" už měl i krajský rekord, který drží od loňska - tehdy měl po osmi disciplínách 5310 b.! V oštěpu přidal další "osobák" 37,27, se kterým byl čtvrtý, ale největší soupeř o medaili hodil o pět metrů dál a zdálo se, že je po vyhlídkách. Jenže v závěrečné patnáctistovce se bojovník Petr "vyždímal", loňský osobní rekord srazil o deset sekund na 4:36,86, cílem proběhl jako druhý a protože Kadavému "nadělil" 21 sekund, tedy skoro 200 bodů, šel si pro bronzovou medaili za 6163 bodů! Za vlastním krajským rekordem zůstal i bez dálky jen o 92 b.!

Filip Svoboda z N. Včelnice (16) byl na překážkách devátý za 17,22, v disku šestý za osobní rekord 33,48, v tyči si vyrovnal rovněž třetím pokusem letošní osobní maximum 400 a byl v této disciplíně třetí. V celkové klasifikaci se posunul na páté místo se 4938 b. To udržel i po osobním rekordu v oštěpu 32,62. Osobní maximum na 1500 m 4:47,14 ho pak posunulo o stupínek níž. Se 5910 body byl třetím nejlepším 16letým na startu.

Pro osobní rekordy si zajeli mílaři na mítink do Stříbra. Petr Lukš (19, Sokol ČB, trenér Petr Bahenský) byl čtvrtý, když zaběhl nejrychlejších jihočeských 1500 m sezony 4:05,70 a o skoro čtyři sekundy si zlepšil loňské maximum. Překonala se i jeho oddílová kolegyně Anežka Gutwirtová (18), třetí za 5:03,74, a v letošní krajské tabulce je druhá. Z dalších výkonů: 1500 m 16. Petr Bahenský (19, Sok) 4:16,84, 21. Jakub Strnad (16, NV) 4:26,27 - osobní rekord, 8. Tereza Buštová (17, Sok) 5:15,05, letos v kraji třetí.

Mladší žactvo o tituly

Krajský přebor mladšího žactva proběhl na Sokolském ostrově. Třemi tituly zazářil Tomáš Čoka z Čéčovky. Z výsledků: 60 m Martin Friebel (Sok) 8,95, Ondřej Maleninský (VS) 8,97 (r 8,96), Matěj Jinšík (12, Sok) 9,11 (r 9,09), děvčata Markéta Vaňková (NV) 8,55 (r 8,46), Laura Voldřichová 8,60, Tereza Zdeňková (obě Sok) 8,62, 150 m Tomáš Čoka (Čéč) 20,31, Rostislav Pivec (JH) 21,18, Václav Zeman (JH) 21,64, děvčata Vaňková 21,41, Zdeňková 21,99, Lucie Blažková (12, ČD) 22,21, 300 m Čoka 42,06, Robin Janovský (Sok) 46,73, Jan Nový (VA) 49,04, děvčata Karolína Straková (Pí) 47,41, Kateřina Kálalová (Mil) 48,00, Zuzana Adámková (Sok) 50,20, 800 m Čoka 2:15,28, sekundu za oficiálním krajským rekordem Chrášťanského (Sok) z roku 2005, Matěj Šíma (NV) 2:32,12, Tomáš Nevěřil (12, VA) 2:36,50, děvčata Anastasia Bogdanova (Sok) 2:38,67, Karolína Šumerajová (VS) 2:42,45, Natálie Voráčková (NV) 2:48,52, 60 přek. Pivec 10,60, Filip Komárek (Sok) 10,79, Nevěřil 11,34, děvčata A. L. Manuel (VS) 10,43, Valerie Nečasová (12, NV) 11,43, Kateřina Blacká (VS) 11,66, výška Adam Fišer 151, Tobias Dvořák (oba Sok) 126, děvčata Kamila Knotková (JH) 131, Zuzana Motejlová (Čéč) 128, dálka Fišer 461, Matěj Šíma (NV) 433, Komárek 429, děvčata Tereza Kozáková (Pí) 457, Magdaléna Straková (Sok) 443, Dorothea Pincová (VS) 438, Laura Voldřichová (12, Sok) 434, kriket Matěj Kovačík (Sok) 61,80, Fišer 54,64, Jan Beneda (12, Sok) 49,13, děvčata Voldřichová 45,90, Kristýna Kotláriková (12, VS) 44,74, Lucie Ježková (Sok) 44,01, koule Pivec 8,94, děvčata Kozáková 10,31, oštěp Komárek 26,67, Beneda 23,73, Ondřej Konfršt (12, Pí) 23,01, děvčata Ježková 28,30, Nečasová 26,90, Voráčková 26,82, 4x60 m chlapci Sokol 35,54, děvčata NV 33,57.

Nejlepších letošních 100 překážek dorostenek v kraji zaběhla v neděli na Sokolském ostrově Melanie Turková (VS) - 15,64. Další: Anna Borová 16,13, Kateřina Marušová (obě VS) 17,28. Do čela tabulek roku na 150 m se vyhoupl Jakub Janda s 18,93, druhý je Ondřej Kroupa (oba Sok) 19,02. Další výkony sezony se urodily na překážkách: 200 m Michal Rada (14, Sok) 27,32 - nejlepší 14letý v kraji všech dob, Lucie Chmátalová (VS) 31,09 - sedmá 14letá v historii, 300 m Dominik Novotný (16, VS) 41,27.

Z dalších výkonů mítinku: 150 m Martin Dušek (14, VS) 19,57, Ema Šefránková (ČZ) 19,46 - letos druhá, Adéla Holubová (14, Sok) 20,08 - třetí, Tereza Lorencová (VS) 20,60, 200 m Tomáš Dřevikovský (18, Sok) 23,58 - čtvrtý, L. G. Manuel (VS) 25,07, 200 přek. Jakub Janda 29,64 - druhý, Adéla Holubová 31,59 - druhá, Linda Marušová (VS) 31,83, Ema Albrechtová (14, Sok) 32,19, 300 přek. Jakub Skuček 42,21, Anna Borová (oba VS) 46,59, Nela Šteierová (Sok) 47,17, dálka Nina Radová (14, Sok) 524, Barbora Cílková (VS) 494, Nika Kroupová (Sok) 493.