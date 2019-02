Prachatice – Další vynikající úspěch si připsali na své konto prachatičtí judisté. Dorostenci Tatranu prokázali, že má oddíl do budoucna na čem stavět.

Radek Aleš v akci. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Na programu bylo v Plzni druhé kolo dorostenecké první ligy družstev skupiny Čechy. „První kolo ligy jsme absolvovali v Chomutově a vyhráli jej s plným počtem deseti bodů, což znamená, že jsme vyhráli všech pět zápasů. Do druhého kola jsme šli v pozici lídra tabulky," vrátil se ještě trochu zpět trenér Antonín Turek.

Turnaj v Plzni měl být pro Prachatické o to zajímavější, že někteří judisté Tatranu zde studují sportovní gymnázium se zaměřením na tento sport a přes týden v Plzni i trénují. „Musím říci, že plzeňský turnaj byl obtížnější, šli jsme těžší zápasy, ale znovu se nám podařilo uspět a získali i tentokrát plný počet deseti bodů za pět vítězství. Díky tomu jsme se dostali do podzimní finálové skupiny, kde budou nejlepší tři družstva z Čech a nejlepší tři z Moravy. Půjde již o republikové medaile. Do tabulky si přineseme tři bonifikační plusové body," uvedl Antonín Turek.

Trenér se také ohlédl za jednotlivými zápasy v Plzni a opravdu to nebylo tak jednoduché. „Nejprve jsme šli proti USK Praha. Na prvním kole tento tým nebyl, tentokrát přijeli v docela silné sestavě. Na rozehřátí to byl pořádný zápas. Nakonec jsme 4:2 vyhrály, když tam byly dvě remízy. Všechno to byly boje od začátku do konce. Ve druhém zápase jsme měli důležitý duel proti Liberci, který byl v tabulce hned za námi. Naštěstí na tento tým umíme a zápas jsme zvládli výhrou 6:2. Nejtěžším zápasem pak bylo derby s Plzní. Za stavu 3:3 šel na tatami Radek Aleš, což pro nás bývá tutový bod, ale Radek hned na začátku prohrával na wazzari, za deset minut byl znovu málem uškrcen, ale nakonec zápas dokázal otočit, vyhrál a díky tomu jsme i my utkání vyhráli. Pak nás již nemohlo nic rozházet, Chomutov jsme porazili 7:1 a Litoměřice nastupovaly bez tří zraněných závodníků a v poklidu jsme dovedli zápas do vítězství 5:3," vzal zápas po zápase trenér.

Poslední dva ročníky první ligy vyhrála Ostrava, což bude i největší soupeř Prachatických nyní. „Pro nás bude velkou výzvou Ostrava, která na Moravě také neprohrála a půjde z prvního místa. Druhá byla Olomouc, která šla proti Ostravě výborně obě utkání, takže i to bude pořádný oříšek. Ze třetího místa šel Nový Bydžov a přiznám se, že závodníky z tohoto klubu vůbec neznám a zatím nevím, co od nich čekat," shrnul moravskou skupinu Antonín Turek.

Každý z oddílů má právo zažádat si o pořadatelství některého z turnajů. I Prachatičtí by se rádi prali doma. „Losovat se bude až po mužské lize a rádi bychom požádali o pořádání čtvrtého kola finále, to znamená, že vrchol i s předáváním medailí by mohl být v Prachaticích. Předloni bylo finále také u nás a slavila tady Ostrava. Kdybychom jim to vrátili, byla by to neskutečná nádhera. Ale je to daleko a musíme stát nohama na zemi," hledí do dalších bojů trenér.

Určitě stojí za to si představit závodníky, kteří se o postup do finále postarali. „V padesátce se za nás pere Dominik Morong z Kaplice, v Plzni šel čtyřikrát a vše vyhrál. Jeden zápas šel náš Petr Dejmek a také vyhrál. V pětapadesátce vše odchodil Adam Traxler a opět jej musím pochválit, jako ještě starší žák si vede mezi dorostenci výtečně. V šedesátce chodí naše stálice Jirka Petrášek, který svým výkonem nikoho na tatami nepustí. Vyhrál všech pět zápasů. V šestašedesátce se střídají Kája Mašek z Kaplice s našim Standou Pluhařem. Kluci se doplňují a samozřejmě Standa šel proto Plzni, kde studuje, i když o váhu výše, a suverénně zvítězil. Jinak třiasedmdesátku chodí Petr Lácha. Má stabilní výkony, prohrál jen jeden zápas. Je prvním rokem dorostenec, takže má dobře našlápnuto a navíc mu soutěž družstev svědčí. V jedenaosmdesátce jsme měli nového kluka ze Strakonic a střídal se s Honzou Stachem z Kaplice. Tato váha byla tak půl na půl. V devadesátce exceluje Radek Aleš, evidentně lídr týmu. Zrovna v utkání s Plzní se potvrdila jeho vůdčí osobnost. Když nesmím prohrát, tak neprohraju za žádných okolností. V plusce jsme zkoušeli nového kluka z Plzně, který byl na svých prvních velkých závodech," představil tým Antonín Turek a doplnil: „Závodníci z jiných klubů, kteří se za Tatran perou, jsou u nás na hostování na družstva, jinak trénují ve svých mateřských oddílech. Před prvním kolem jsme měli soustředění, větší chceme udělat před podzimními koly, kde to bude i s muži. Kluci potřebují tuto konkurenci, vždyť jsou to potencionální příští reprezentanti prvního týmu Tatranu."