/FOTOGALERIE, VIDEO/ Skvěle reprezentovali klub i město fotbaloví dorostenci Tatranu Prachatice na turnaji v dánském Handerslevu. Starší celý turnaj vyhráli, mladší brali výborné šesté místo.

Starší dorost Tatranu slaví prvenství. | Video: FK Tatran Prachatice

Dorostenci Tatranu skvěle reprezentovali klub na turnaji v Dánsku.Zdroj: Archiv klubuPo půlročních přípravách vyrazily fotbalové dorosty Tatranu Prachatice do dánského města Haderslev, kde se o víkendu 18. - 19. května konal velký mezinárodní turnaj pořádaný agenturou UEFA Eurosportring. Představila se zde družstva z Dánska, Německa, Nizozemska a Francie. "Samotná příprava nebyla bez komplikací, v jarní přípravě se nám zranili dlohodobě hned dva gólmani Přib a Kadlec. Již na podzim se zranil Dan Sládek a aby to nebylo dost, tak krátce před odjezdem se zranili Venca Mikulášek a gólman mladšího dorostu Lukáš Gaier. Všem přeji brzký návrat na hřiště," popsal zdravotní peripetie v týmu vedoucí Jiří Váňa.

Tatrňákům vyšly sobotní boje. "Starší dorost šel do nědělních bojů ze druhého místa. Mladší dorost si zajistil účast ve finálové osmičce. Již to bylo super, protože se představilo dvacet týmů," uvedl k sobtním bojům Jiří váňa.

Mladším dorostencům následně těsně utekla účast v semifinále. "Kluci čtvrtfinále odbojovali jako lvi, ale dostali gól těsně před koncem. Zápas poznamenalo zranění Vojty Musila, i tomu přejeme brzké uzdravení. Další utkání zvládli a mohli bojovat o páté místo. Historie se ale opakovala, po celý zápas jsme byli lepším týmem, vstřelili jsme i gól, který k údivu přihlížejících nebyl uznán, a z následného protiútoku jsme inkasovali. Bereme 6. místo a kluci i přes prohru záslouží jen pochvalu," hodnotil vystoupení mladšího dorostu J. Váňa.

Dorostenci Tatranu skvěle reprezentovali klub na turnaji v Dánsku.Zdroj: Archiv klubuA starším se dařilo ještě lépe. "Starší dorost druhý den ukázal, pro co si do Dánska přijel. Po jedné remíze a dvou výhrach si došel pro pohár vítěze kategorie U19 v Haderselvu. Svěřencům trenérů Kováře a Puchingera se povedlo něco, co se před přibližně 20 lety podařilo v Itálii svěřenců trenéra Frnocha. Kluci podali neskutečný výkon, od brankáře až po útočňíka. Jedno jméno musím ale zmínit, po dlouhém zranění se vrátil do sestavy Radim Černý a jeho účast byla znát," chválil starší dorostence Jiří Váňa a doplnil: "Po celý turnaj se kluci vzájemně podporovali, fandili, pomáhali, za displinovanost jsme byli pochváleni i od pořadatelů turnaje. Snaha, úsilí a čas trenérů staršího dorostu Kováře a Puchingera, vedoucích Kováře staršího a Vojty a trenérů mladšího dorostu Houšky a Klaboucha začíná ukazovat výsledky. Za podporu, bez které bychom se turnaje nemohli zúčastnit, děkujeme rodičům, městu Prachatice a dalším dárcům FK TATRAN PRACHATICE."