Branky domácích: 00:12 Klement (Kotlíková), 1:57 Plecerová (Kotlíková, Klement), 3:37 Klement (Červíková), 10:18 Kunc (Plecerová), 25:29 Fafejta (Stöhr, Klement), 41:25 Červíková (Fafejta). Vyloučení: 2:2. Využití: 2:1. Střely na branku: 19:40.

Kladno přijelo do Highlanders arény v roli favorita. Domácím však vyšel skvěle úvod zápasu a první tři střely na bránu znamenaly vedení 3:0. Postupně však začal favorit utahovat šrouby, o jeho aktivitě jasně hovoří poměr střel, a to se také začalo projevovat na skóre. V závěr druhé třetiny to již bylo 5:6 a i ve třetím dějství udávali tempo hry hosté.

Přes porážku jsou však Prachatičtí na skvělém čtvrtém místě tabulky.