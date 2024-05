/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vimperský fotbalový stadion byl tradičně dějištěm okresního kola školních týmů prvního stupně v rámci McDonald´s cupu. Bojovalo se o postupy do kraje, který se hraje 17. května.

Okresní McDonald´s cup ve Vimperku. | Video: Ladislav Beran

Největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně prvního stupně ZŠ do Vimperka přivedl před 25 lety Jan Líkař učitel ze ZŠ Smetanova Vimperk. Dnes je již v penzi, ale nenechá si turnaj ujít a nechyběl ani letos. Letošní ročník měl na starosti Karel Nový ze ZŠ Smetanova Vimperk, který tak navazuje na velmi kvalitně připravovaný turnaj a potvrzuje, že do Šumava arény patří.

Okresní kolo na Prachaticku se konalo v termínech 30. dubna 1 – 3 třída a malotřídky, 7. května 4 – 5 ročník. Do turnaje patří rovněž malotřídky, které se zúčastnily v kategorii 1 – 3 třída. Zatímco v dubnový termín bylo nádherné počasí, tak na 7. květen spustil svatý Petr vodu a drobné mrholení. V Šumava aréně se sešlo 12 týmů základních škol, které byly rozdělené do dvou skupin. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým. První dva ze skupin si zahráli křížem semifinále a jeho vítězové si to rozdali o postup do krajského kola, které se letos uskuteční v Sezimově Ústí 17 května.

Zejména skupina A byla dramatická a na postup byly tři týmy. Závěrečné utkání mezi ZŠ Vlachovo Březím a ZŠ Zlatá stezka Prachatice rozhodlo o tom, že do semifinále proklouzla po výhře Vlachovobřezkých domácí ZŠ Smetanova.

Prachatičtí judisté nezískali v dorostenecké lize ani jediný bodík

Semifinále tak hráli žáci ZŠ Husinec – ZŠ Netolice a ZŠ Volary – ZŠ Smetanova Vimperk. Tyto zápasy zvládli lépe Vimperští, kteří vyhráli 2:0, a Netoličtí, kteří porazili Husinecké. Utkání o třetí místo Volary – Husinec nabídlo drama, když po bezbrankové remíze se došlo až do penaltového rozstřelu, který lépe zvládli hráči z Husince a získali bronz.

Finále nabídlo vrchol dne. Hráči obou týmů se vydali z posledních sil. Trpělivá obrana z obou stran převládala. Vimperští lépe kombinovali a Netoličtí hledali svého nejlepšího hráče, který byl velmi dobře bráněn. Co šlo do branky tak bravurně pochytala gólmanka vimperských Katka. Ta byla skvělá a pomohla spoluhráčům k vítězství 2:0. Za celý turnaj neinkasovala ani gól.

Ceny a poháry první trojce předával ředitel ZŠ Smetanova Vimperk Vladan Pokorný, který uznal sportovní boj a vítězům popřál hodně štěstí ve finále. Poděkoval pořadatelům a a všem ostatním, kteří se na turnaji podíleli.

Autor: Ladislav Beran