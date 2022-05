Na start závodu se v osmi vypsaných třídách a kategoriích postavil úctyhodný počet 163 jezdců. „Určitě je dobře, že se jede společně s Rakušany. Pokud bychom jeli jenom samostatné mezinárodní mistrovství republiky tak by tady bylo jenom třiapadesát jezdců,“ konstatuje ředitel závodu Václav Kudrle. „Více než dvě třetiny byly z Rakouska,“ dodá.

Na druhou stranu uspořádat tak velký podnik není jednoduché. „Je to náročné, ale podařilo se nám to zvládnout,“ spokojeně přikývne. „Důležité bylo, že nám také vyšlo počasí, takže všechno proběhlo podle plánu.“

Supermoto u nás, ale i ve světě, hyne na úbytě. Dříve hodně populární disciplíně, která kloubí silniční závody s motokrosem, stále citelněji klesá jezdecká základna. „Je to hodně dané ekonomickou situací u nás. Všichni už si nemohou dovolit závodit. A to se u nás jel první závod sezony. V dalších bude početnost startovního pole ještě klesat,“ obává se.

Josef Pekař si plní svůj sen, v Klukách se poprvé pojede motokrosový šampionát

Písečtí organizátoři vylepšili na trati pro supermoto terénní vložku, což jezdci kvitovali s povděkem. „Na podzim jsme na ni navezli několik tatrovek speciální hlínozemě z pískovny v Čavyni, která dobře drží. Letos máme v plánu to ještě jednou zopakovat,“ říká.

Závodní sezona bude letos na Hradišti tradičně bohatá. Na začátku června (5.6.) se zde uskuteční mistrovství republiky malých motocyklů miniracing, které se pak na jih Čech pojede ještě jednou za měsíc 8.-9. července. Na konci června se do Písku vrátí (tentokrát samostatně) rakouský šampionát v supermotu. Dalším vrcholem sezony bude 23.-24. července mistrovství republiky v motokárách. „K tomu pořádáme ještě celou řadu komerčních a sportovních akcí, abychom ekonomicky utáhli provoz areálu,“ vysvětluje.

Současná doba je složitá nejen pro pořádání motoristických závodů. „Zvládnout se to dá, i když je situace opravdu hodně složitá. Problém je třeba s traťovými komisaři, kteří prostě nejsou. Mladí lidé nechtějí nic dělat ani za finanční odměnu. Oslovili jsme všechny střední školy v okolí, ale nikdo se nepřihlásil,“ kroutí hlavou. „Velké poděkování patří do Kaplice Blance Vaněčková, od níž jsme měli zapůjčených šest traťáků. Chtěli bychom takhle spolupracovat i do budoucna,“ vzkazuje partnerskému klubu. „Máme stálou sestavu pořadatelů a na tu nabalujeme ostatní věci,“ uzavírá.

Výsledky – S1: 1. Sitnianský 50, 2. Maybüchler (Něm.) 44, 3. Provazník 40. S2: 1. Fila 47, 2. Vlasák 25, 3. Cikánek 40. S3 Veterán Cup: 1. Solík (SR) 50, 2. P. Kajgr 44, 3. Zpěvák 38.