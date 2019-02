Do finálových bojů chlapců i dívek se probojovalo po čtyřech týmech, a to vždy po dvou z Prachaticka a Vimperska. Hrálo se systémem každý s každým na 1x15 minut. Motivací pro vítěze v obou kategoriích byl postup do krajského kola, které se hraje 27. března ve Strakonicích.



Na vimperské palubovce kralovala v obou kategoriích družstva ZŠ Volary a zaslouženě postupují do kraje. Kluci ani dívky z této školy neztratili ve svých zápasech ani bod.



Konečně pořadí chlapci: 1. ZŠ Volary 6 bodů /skóre 21:7/ (- Smetanova Vimperk 5:3, – Národní Prachatice 6:2, – Vlachovo Březí 10:2), 2. ZŠ Smetanova Vimperk 5 /16:9/ (- Národní Prachatice 7:2, – Vlachovo Březí 6:2), 3. ZŠ Národní Prachatice 4 /18:19/ (- Vlachovo Březí 14:6), 4. ZŠ Vlachovo Březí 3 /10:30/.



Konečné pořadí dívek: 1. ZŠ Volary 6 /38:12/ (- Zlatá stezka Prachatice 14:4, – TGM Vimperk 8:2, – Národní Prachatice 16:6), 2. ZŠ Zlatá stezka Prachatice 5 /28:30/ (- TGM Vimperk 14:8, – Národní Prachatice 10:8), 3. ZŠ TGM Vimperk (- Národní Prachatice 18:4), 4. ZŠ Národní Prachatice 3 /18:44/.