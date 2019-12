Za éry Willyho Liebla s Janem Strachem se na vyhlášené trati jezdil světový sajdkárkros pravidelně. Nyní stojí za návratem špičkového závodu Jaroslav Kalný, jenž je druhým rokem provozovatelem jednoho z nejmodernějších areálů u nás a po několikaletém úpadku ho až neuvěřitelně pozvedl.

Světový šampionát byl jeho snem. „Rok a půl na trati makáme, abychom se někam posunuli a nejezdil se tady jen krajský přebor,“ vysvětluje. „Můj cíl byl vrátit Jinín z hlediska pořádání závodů tam, kam patří,“ zdůrazní.

Kalný se svým parťáky ukázal, že závody pořádat umí, což ocenil i pozorovatel FIM, který navštívil srpnové mezinárodní mistrovství republiky v motokrosu. „Líbila se mu trať i zázemí. Jsem rád, že jsme se prokousali až k tomu, abychom mohli světový šampionát uspořádat. A můžete mi věřit, že to nebylo jednoduché,“ dodá.

Aby areál splnil náročné podmínky pro světový šampionát, nemusel projít žádnými rozsáhlými změnami. „Byly to jenom drobnosti. Přidělávali jsme ploty a nějaký zábrany pro diváky,“ upřesňuje bývalý výborný rallyekrosař. „S promotérem mistrovství světa funguje výborná spolupráce. Tím je všechno o něco jednodušší.“

V Jiníně vybudovali umělé zavlažování po celé dráze, což je věc dříve prakticky nevídaná. „Na zahraničních tratích už to patří ke standardu, u nás to ještě tak běžné není,“ připustí. „Ale chystáme i nějaká další vylepšení. Snad budou všichni spokojeni,“ přeje si.

V květnu se pojede světový šampionát již tradičně v Kramolíně u Nepomuku. Kalný nevidí problém v tom, že se uskuteční v jednom státu dva závody. „Naopak je to výhoda. Promotér seriálu i jezdci chtějí co nejvíc závodů uprostřed Evropy, aby nemuseli tolik cestovat,“ říká.

Zázemí je v Jiníně na špičkové úrovni. Rozsáhlé parkoviště pro jezdce i diváky, sprchy, sociální zařízení, ubytování. Vše ve vysoké kvalitě. „Tohle mají málokde. Třeba ve Švýcarsku udělají závod někde na louce, kde se jede jednou za rok. To se vůbec nedá srovnávat,“ tvrdí.

Dostaveníčko nejlepších sajdkárkrosařů ale nebude rozhodně jediným závodem, který pro příští rok v Jiníně chystají. „Šestého června pojedeme mistrovství Evropy v motokrosu veteránů klasiků,“ informuje Kalný. „Týden před květnovým mistrovstvím světa v sajdkárkosu v Kramolíně u nás uspořádáme české mistrovství. Předpokládáme, že někteří cizinci by mohli přijet dřív a zůstali by tady i na Kramolín. Zároveň je to pro ně možnost tréninku na náš zářijový závod. Považujeme to za ideální termín,“ je přesvědčen.

V jednání je, že by součástí MS sajdkár bylo také mistrovství Evropy čtyřkolek. „Pak by to byl opravdu velký závodní víkend,“ zasní se při této představě.

Závod v Jiníně bude v kalendáři světového šampionátu předposlední nebo poslední. „Tak jsme to chtěli. Být termínově co nejdál od Kramolína, a aby se u nás třeba rozhodovalo o titulu. Navíc září považujeme za výhodné. Už je po dovolených a bývá stabilní počasí,“ uzavírá Jaroslav Kalný.