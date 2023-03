/FOTOGALERIE/ Čtyři kola před koncem základní části a sedm bodů ztráty na osmé místo pro play off. Taková je aktuální situace prachatických hokejbalistů, desátého týmu extraligy.

Hokejbalisté HBC Prachatice přivítají lídra tabulky. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Nováček hokejbalové extraligy zpod Libína je v nepříjemé situaci. Aby se vyhnul boji o záchranu, musel by po skončení základní části být na osmém místě, které zaručuje play off. A i kdyby vyhrál zbylá čtyři utkání, nikde není psáno, že se to povede.

Prachatičtí však musejí jít zápas od zápasu. A že je čekají pořádné souboje. V sobotu 25. března přivítají v Highlanders aréně suverénního lídra extraligy Kert Praha. Favorit je jasný, ale Horalové vždy dokázali doma potráit každého soupeře. Proč by si tedy nemohli vyšlápnout zrovna na Kerty? V každém případě je to tahák pro diváky. V souboji s lídrem by se mělo říci, že každý bod dobrý, ale v situaci, v jaké Horalové jsou, nemohou chtít nic jiného než výhru za tři body.

A los se s Prachatickými vůbec nemazlí. V dalším kole je čeká cesta na hřiště třetích Pardubic. V předposledním kole hostí šestou Hostivař a na závěr základní části pojedou do Ústí nad Labem, které je aktuáně sedmé.