Mezi sportovní veřejností toto rychle se rozvíjející odvětví ještě není až tak známé. Spartan Race je jedním z nejpopulárnějších závodů překážkového běhání na světě. Je to kombinace běhu a zdolávání překážek. Běží se za jakéhokoliv počasí a terén bývá velmi náročný. Tak zní definice závodu, kterému se sportovně založená dáma z jihočeské metropole začala věnovat s maximální vervou.

Minimální vzdálenost, kterou musí účastníci náročného klání překonat, je pět kilometrů. „Nejdelší je ultra závod, který má kolem padesáti kilometrů,“ připomíná Mazancová. Překážky jsou na trati různé. Přírodní i speciálně vytvořené. „Přelézáte, šplháte, lezete přes zdi, plazíte se, překonáváte bahno, plavete, některé překážky ve vodě musíte podplavat, házíte oštěpem na terč,“ vypočítává. „Když překážku nezdoláte, tak děláte třicet trestných angličáků neboli námořníků,“ dává lehce nahlédnout do litery pravidel.

Pro neznalé: angličák znamená výskok a potom přes dřep do kliku. A tak pořád dokola, což je pořádná makačka. „Některé překážky jsou nepovinné. Když ji nepřekonáte, děláte rovnou angličáky. A pak jsou povinné, které prostě musíte jakýmkoliv způsobem zdolat, jinak následuje diskvalifikace,“ upřesňuje.

Členka Spartan Training Group České Budějovice se věnuje takhle náročné disciplíně, přitom za sebou nemá prakticky žádnou sportovní minulost. „Celý život jsem se sice hýbala, ale nikdy na nějaké větší úrovni. Později jsem začala chodit do Fitness Klokan v Českém Vrbném, kde mě trenér zlákal ke Spartan Race. To mi bylo osmatřicet a běh mě nikdy nelákal. Ale přemýšlela jsem o tom. Začala jsem chodit běhat potmě, aby mě nikdo neviděl. Když jsem někoho potkala, tak jsem zastavila, aby neviděl, jak jsem trapná,“ směje se. „Poprvé jsem uběhla asi tři kilometry a málem jsem u toho umřela,“ dodá s nadsázkou.

Nakonec ale kývla a vydala se na první skupinový trénink. „Šla jsem, i když jsem se toho hrozně bála. Běželi jsme deset kilometrů a každého půl kilometru jsme dělali kliky, dřepy a angličáky. Domů jsem přišla úplně vyřízená, ale pyšná, že jsem to zvládla. A už jsem u toho zůstala,“ popisuje své začátky.

Po půl roce už přišly také první závody. „Za pět let, co Spartan Race dělám, jich bylo docela dost. Byla jsem na závodech nejen u nás, ale i na Slovensku nebo v Polsku. Za rok je to vždycky nějakých pět až šest startů,“ uvádí. „Trénuji třikrát v týdnu organizovaně a k tomu chodím ještě sama běhat, když mám chuť a náladu,“ cituje z tréninkového deníku.

Při své premiéře si prý říkala, že to nemůže zvládnout. „První závod mě ale hrozně nakopl, že se to dá vydržet. Baví mě to. Nepotřebuji si nic dokazovat sobě ani ostatním. Ráda se hýbu a v cíli každý dostane medaili, což je taková odměna, na kterou se těším,“ usměje se.

Českobudějovická běžkyně zvládla už i nejtěžší závod kategorie ultra na 54 kilometrů. „Tam jsem si chtěla dokázat, že to zvládnu. Byl to můj třetí pokus. Při těch prvních dvou jsem dvakrát musela odstoupit, protože jsem nesplnila průběžný časový limit. Sebrali mi čip. Na třetí pokus jsem se hecla, natrénovala jsem opravdu hodně a zvládla jsem to. Na trati jsem byla čtrnáct a půl hodiny, což bylo dost strašné. Víckrát už to neabsolvuji. V mém věku je to huntování těla. Ale medaile z tohoto závodu si vážím,“ zdůrazní. „Je to můj největší sportovní úspěch. Že jsem to dokončila a nevzdala. I když radost mám z každého závodu. “

Umístění pro ni není to hlavní. „Za prvé nemám na to, abych byla někde na stupních vítězů. A za druhé nemám tu ctižádost. Když někdo potřebuje pomoci, tak zastavím a pomohu mu přes překážku. Nejde mi o to, jestli budu v cíli o pět nebo deset minut dříve. Samozřejmě chvátám, snažím se, ale pomoc jinému je u mě přednější,“ zdůrazní svou sportovní filozofii. „Chtěla bych to dělat, dokud tělo dovolí. Zatím funguje a běhání mě baví. Končit nechci a závodím pro radost,“ uzavírá.