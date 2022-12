Dosavadní vývoj Vimperské ligy sálovky naznačoval, že až do vzájemného souboje projdou soutěží bez zaváhání hráči Tipsportu a SK Čkyně. Ale chyba lávky. Dravé mládí, které si říká Blbý Kopačky, dokázalo v první půli vzájemného duelu rozebrat zkušené hráče Tipsportu a ti již po obrátce nedokázali zápas otočit. Volnou cestu do čela tak měli Čkyňští.

Výsledky 3. kola:

Here for beer - SK Čkyně 1:4 (0:2). Filip - Král, Vojta, Mikeš, Miklas M. ČK: Kuta (SK Čkyně).

Tácek United - Buccaneers F. C. 4:1 (1:0). Bujok A. 2, Vítovec D., Zitta - Pankratz.

Blbý Kopačky - Tipsport 7:5 (5:1). Benda 3, Novotný 2, Paletář, Uhlík J. - Vondrášek 2, Tischler, Vintr, Blahout J.

Aktuální tabulka:

1. SK Čkyně 3 0 0 20:9 9

2. Tipsport 2 0 1 27:16 6

3. Blbý Kopačky 2 0 1 23:15 6

4. Tácek United 1 0 2 11:22 3

5. Buccaneers F. C. 1 0 2 14:16 3

6. Here for beer 0 0 3 9:26 0

Nejlepší střelci: 7 - Šíp Michal (Tipsport), 6 - Benda 6 (Blbý Kopačky) Vondrášek 6 (Tipsport).

Program 4. kola (8. ledna 2023): 13.00 Blbý Kopačky - Buccaneers F. C., 13.50 Tácek United - Here for beer, 14.40 Tipsport - SK Čkyně.