Body a sestava Sršňů: Svoboda 24, Chvála 14, Primak 11, Polánek T. 10, Hejl 9, Vovesný 8, Klement 4, Procházka 2, Bečka, Křesina, Marek, Polánek A.

V prvním vzájemném utkání dokázali Písečtí vyhrát u soupeře rozdílem 22 bodů, nicméně tým z Polabské nížiny poté nabral skvělou formu a v tabulce se drží hned za Sršni. Utkání tak slibovalo zajímavou podívanou.

"V první čtvrtině se však hrál ospalý basketbal, kdy si žádný z týmů nevypracoval výraznější vedení. Sršni spoléhali na svou agresivitu a rychlost, soupeř naopak využíval své fyzické převahy pod oběma koši a Písečtí je zastavovali jen za cenu faulů. I tak byli domácí po deseti minutách ve vedení 15:13. Ve druhé části Sršni zrychlili svou hru a i díky několika rychlým trojkám zejména dvojice Svoboda - Vovesný si vypracovali dvouciferné vedení, které udrželi až do poločasové přestávky," hodnotil první poločas písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Druhý poločas začali lépe opět domácí a jejich vedení narostlo na 14 bodů. V té chvíli se za dvě technické chyby nechal vyloučit coach hostí Jan Košař a utkání se zvrhlo spíše v bojový sport. My jsme místo definitivní tečky za utkáním předvedli málo vídaný zkrat v podobě našich trestných hodů, které jsme v utkání měli těžko uvěřitelných 13/2!!! Soupeř se naopak dotáhl na rozdíl sedmi bodů a se Sršni to začínalo vypadat zle. Pak však přišla trojková smršť domácích, kterou odstartoval Vladan Primak, na kterého poté hned čtyřmi přesnými zásahy zpoza oblouku navázal Ondra Chvála a definitivně tak zlomil odpor soupeře. Na hřišti to sice i nadále jiskřilo a hráči si odnesli několik technických chyb, na výhře domácích v poměru 82:66 už to však nic nezměnilo."

Spokojenost s výkonem, ale určité nedostatky na hře Sršňů trenér přeci jenom viděl. "Získali jsme důležité vítězství, které nás s velkou pravděpodobností posílá do horní skupiny extraligy. Od Nového roku tak budeme soupeřit s nejlepšími týmy z ČR a bojovat o co nejlepší postavení pro play off. Historie se ptát nebude, zda domácí utkání s Nymburkem nabídlo basketbalovou krásu, nebo zda jsme si utkání vybojovali. Rozhodujícím faktorem utkání byla úspěšnost trojek 38/16. Sice jsme v prvním poločase nesplnili pokyny, s kterými jsme do utkání šli, a to zejména na obranné polovině, a když k tomu ještě připočteme TH 13/2, tak myslím, že můžeme být rádi za konečný výsledek," shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.