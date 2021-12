Jižní Supi - Sršni Písek 60:87. Body Písku: Primak 24, Chvála 13, Janovský 9, Svoboda J. 8, Vovesný 7, Pytelka, Polánek T. a Procházka po 6, Polánek A. 4, Marek a Klement 2.

BA Nymburk - Sršni Písek 103:65. Body Písku: Primak 12, Chvála a Marek 10, Janovský 9, Procházka 8, Suchánek 7, Polánek T. 5, Polánek A. a Klement 2, Vovesný.

"Proti poslednímu týmu tabulky jsme v duelu s Jižními Supy byli jednoznačným favoritem a v pražských Petrovicích byla vyrovnaná pouze první pětiminutovka. Pak Sršni ukázali, proč nováček soutěže stále čeká na první výhru. Ještě do poločasu jsme se dostali do více než dvacetibodového vedení a mohli tak mohli pošetřit všechny klíčové hráče. Příležitost vyzkoušet si tuto soutěž dostali i věkově mladší hráči a v bojovném utkání se rozhodně neztratili. Stav utkání už se víceméně neměnil a Sršni tak mohli slavit výhru 87:60," shrnul první duel písecký trenér Jan Čech.

Sršni kralovali v basketbalové první lize na palubovce v Poděbradech

"Druhý den jsme cestovali na palubovku akademie Nymburka, kde na sebe narazily druhý a třetí tým tabulky. Vzhledem k večernímu utkání první ligy mužů proti Basketbal Polabí a absenci klíčových hráčů jsme se rozhodli na U19 dát volno dvojici Pytelka, J. Svoboda, celý víkend k tomu odpočíval reprezentant do 16 let Jakub Šimonek a další klíčový hráč týmu Dan Hejl ještě léčí zraněný kotník. Sršňům tak chyběli čtyři klíčoví hráči a favorit utkání byl jasný. Nicméně, jak je u nás zvykem, nesložili jsme zbraně a svojí aktivitou domácím zle zatápěli. Domácí šli v poločase do šaten s pouhým čtyřbodovým vedením a na naší odvážnou hru byla radost pohledět. Ve třetí čtvrtině na nás však Nymburk vlétl, využil svojí fyzické převahy a 43 body v této čtvrtině nás doslova zadupal do země. My už jsme v té době šetřili i trojici Chvála, Primak, T. Polánek, které také čekalo večerní utkání mužů a konečné skóre 103:65 je pro nás za předvedený výkon v prvním poločase až krutý výsledek.! doplnil ke druhému duelu trenér Čech.

"Splnili jsme víkendovou povinnost a vyhráli na Jižních Supech. V Nymburce by to pak bylo těžké v plné sestavě, natož takhle oslabení. Mohli jsme jen překvapit a to se nám díky naší odvaze v prvním poločase dokonale povedlo. Pak se bohužel ukázalo, že Nymburk je výškově a fyzicky na jiném levelu než naši hráči, kteří v tomto utkání nastoupili. Každopádně pro některé Sršně tyto minuty a zkušenosti mají cenu zlata. S Nymburkem tak máme shodnou bilanci 9:3, kvůli horšímu skóre ze vzájemných utkání nás však odsouvá na třetí příčku," doplnil Jan Čech.