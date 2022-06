Severočech jako hlavní favorit závodu na nic nečekal a hned od začátku svým soupeřům utekl. „Snažil jsem se o to, ale zase tak snadné to nebylo. Jak byla silnice namoklá po dešti a předtím vyprahlá, tak to docela prokluzovalo. Cítil jsem se dobře, ale nohy už potom moc neposlouchaly. Byl to přece jen trochu jiný pohyb, na který nejsem zvyklý,“ připustil.

Startu závodu předcházela poměrně výživná dešťová přeháňka, ale to mnohonásobnému mistru republiky zase až tolik nevadilo. „Než se vyběhlo, tak jsem se před deštěm schoval. Ale jinak mi nevadí, když je spíš chladněji. Bylo docela příjemné, že jsem měl mokré tričko. Jediné, co mi na tom vadilo, byla mokrá silnice, která docela dost klouzala.“

Pavlišta vyhrál také nedávný Mattoni půlmaraton v Karlových Varech. Oba závody se prý ale nedají porovnávat. „Ve Varech je určitě těžší profil tratě,“ připomíná zvlněné prostředí lázeňského města. „Ale podmínky pro závod tam tentokrát byly určitě lepší,“ uzná. Na západě Čech také zaběhl na těžší trati o deset vteřin lepší čas.

Zkušený běžec řeší výsledný čas i umístění v závodě. „Když je nějaký závod, kde se sejde kvalitní konkurence, tak jsem rád za dobrý čas a je mi jedno, na jakém místě doběhnu. Ale váhu má samozřejmě i vítězství, i když ho třeba zrovna nedosáhnete v ideálním času,“ vysvětlí.

Hvězdami českobudějovického závodu bývali dříve výborní afričtí běžci, potom kvalitní Evropané a teď už běhají v popředí jenom tuzemští závodníci. „Afričané pro mě žádnou motivací nebývali. Ti prostě na začátku odběhli a byli pryč. To nebylo nic, co by českého běžce vytáhlo dopředu. Evropané bývali podobné úrovně té naší, takže se s nimi dalo běžet. To je trošku škoda, že už tady nejsou. Ale na druhou stranu to bývali většinou závodníci z východu, kteří teď mají jiné starosti,“ je si vědom.

Divácká kulisa byla o dost slabší než v předcházejících ročnících. „To mi ani nepřišlo. Kolem tratě bylo docela dost lidí a fandili jako zběsilí. To bylo fajn. Lidi měli docela dobré fóry,“ usmívá se.

Vít Pavlišta je výborným běžcem, ale zamlada se věnoval severské kombinaci na lyžích. „Kromě mamutího můstku v Harrachově jsem si skočil ze všech můstků u nás,“ dává k lepšímu ze své sportovní minulosti.