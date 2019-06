Stačil jste již nasát atmosféru prachatické akce Pojď si vybrat, co Tě baví?

V první řadě musím říci, že jsem přímo unešen zdejším sportovním areálem. Takový areál mohou závidět daleko větší města. Já jsem z Pardubic a nic takového tam nemáme. Je to nádhera, je tu vyžití prakticky pro všechny druhy sportu. Je skvělé, že v desetitisícových Prachaticích takový krásný areál je. Co se týče účasti na zdejší akci, je to pro mě trochu sience fiction, protože vidět v jeden den sportovat sedm stovek dětí, to není žádná běžná záležitost. Je dobře, že této akce školy využívají. Je třeba děti ke sportu vést, život je o pohybu. Podle mé zkušenosti, pokud člověku pohyb chybí, nemůže být stoprocentně šťastný. Tato akce má všechny předpoklady k tomu, ukázat dětem, že je pohyb úžasná věc. Přestože se sportem nebudou profesionálně živit, může jim obohatit život až do nejpozdějšího věku.

Co říkáte různorodé nabídce sportů? Všechny se v Prachaticích provozují.

Přiznám, že mám pár svých oblíbených sportů, které sleduji a dokážu se do nich zapojit. A pak je řada zajímavých sportů, které jsou tady k vidění a jsou pro mě novinkou. A jsou zajímavé. Házel jsem například rybářským prutem, bylo to poprvé v životě a prostě to má něco do sebe. Člověka by to i chytlo, ale jako všechno je to o čase. Život každému dává nějaké možnosti a sport je tím ideálním prostředím, jak ho zaplnit.

Pobyt zde v Prachaticích je pro vás jakýmsi oddychem po hokejové sezoně?

Když mám volno, tak se podobných akcí zúčastňuji. A to i z toho důvodu, že mohu ovlivnit děti, aby začaly sportovat. Vždy jezdím rád, protože děti jsou naše budoucnost a současná doba, jak jí vnímám, není jednoduchá, a slogan Ve zdravém těle zdravý duch platí v každém režimu. Osobně jsem všemi deseti, aby se děti nejprve nadýchaly čerstvého vzduchu a až potom přemýšlely.