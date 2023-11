David Višvader vyhrál se svými spoluhráči z týmu Modřic MČR v nohejbale trojic. Výhra je pro něj o to sladší, že je odchovancem českobudějovického nohejbalu.

V dětství se věnoval gymnastice, hrál fotbal v mládežnických týmech Dynama České Budějovice. Obě disciplíny se mu při nohejbale náramně hodí. David Višvader po finálovém vítězství vyprávěl: "Ve finále to bylo veliké drama," popisoval souboj s K. Vary. V prvním setu se zdálo, že Modřice nemají žádnou šanci na výhru. "Prohrávali jsme 6:9," přiblížil nevídaný obrat. "Kubovi se povedlo dvakrát zablokovat," pochválil Pospíšila. Trio Rosenberk - Pospíšil - Višvader trpělivě otočilo první set a dokráčelo si pro pohár a zlato. "Dorovnali jsme, pak už jsme si věřili a dotáhli to do vítězného konce.

Zdeněk Musil projevil geniální dirigentské schopnosti. Višvader má titul

Višvader vyhrál ve městě, kde s nohejbalem začínal. "Pro mě je to úžasný pocit," prohlížel si zaplněnou tribunu českobudějovické Sportovní haly. "Po čtyřech letech, co hraju v Modřicích, jsem se vrátil domů na turnaj, vyhrál jsem ho, je to nádherný pocit."

Višvader pochválil i organizační štáb Zdeňka Musila, který odvedl skvělou práci. "Organizace byla úžasná, pořadatelé udělali pro hráče i diváky pěkné zázemí, organizačně bylo všechno velmi dobře zvládnuté." Mezi diváky měl Višvader spousty přátel. "Většinu lidí tu znám," smál se mistr České republiky v nohejbalu trojic David Višvader.

Višvader si mohl při vyhlášení zazpívat We are The Champions. Podívejte se na video, jak zpívá fotbalový trenér Petr Uličný.