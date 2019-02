Jihočeský atlet si do osobní sbírky připsal překonání jihočeského rekordu

David Kotek vozí na jih cenné medaile | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Jihočeská vytrvalecká škola má ve svém hledáčku dalšího velmi talentovaného sportovce. Mravenčí práce trenéra Sokola Č. Budějovice Petra Bahenského přináší ovoce. Ve stopách Lucie Sekanové a Josefa Havlíčka kráčí David Kotek, který se na scéně atletických závodů objevil teprve nedávno. „Je to skutečně mimořádný talent, kácí jeden rekord za druhým," glosoval Kotkovu výkonnost atletický expert Deníku Vladimír Majer. Kotek se narodil v roce 1997, navštěvuje osmou třídu ZŠ Vltava. Pokud vydrží, mohl by mít před sebou významnou budoucnost:

Jakou cestou jsi se ke královně sportů dostal?

Na školních závodech si mě všiml pan Bahenský. Oslovil mě, od té doby vlastně dělám atletiku.



Jaké jsou tvoje oblíbené atletické disciplíny?

Osmistovka a patnáctistovka. Prostě vytrvalecké disciplíny.



To je docela dřina…

…dá se to tak říct, ale atletika mě baví.



Nabádá tě trenér Bahenský k dodržování životosprávy? Záleží na tom, co a kdy jíš?

Zase ne tak moc. Je jasné, že dva dny před závodem si třeba nedám brambůrky, ale nějaké hrozné omezování to určitě není.



Jaký závod ze sezony se ti povedl úplně nejvíc?

Ten zlatý na halovém mistrovství České republiky. Na patnáctistovku jsem nastupoval trochu ještě nemocný, ale vyhrál jsem, měl jsem velkou radost.



Je u vytrvaleckých závodů důležitá taktika?

Je. Mluvíme o ní s trenérem před každým závodem.



Atletice se nevěnuješ dlouho, jaké sporty jsi dělal před prvními atletickými závody?

Běhám teprve rok. Hrál jsem florbal, dřív také hokej.



Na co myslíš při běhu? Říká ti trenér, nad čím máš při konkrétním závodě přemýšlet?

Ani ne. Spíš se soustředím na mezičasy, abych je měl co nejlepší, abych běžel přesně podle plánu.



Jsi v osmé třídě českobudějovické ZŠ Vltava, už víš, co budeš dělat za rok?

Chtěl bych studovat Gymnázium olympijských nadějí v Českých Budějovicích. Chci pokračovat v atletice.



Jaký je před tebou největší úkol pro letošní sezonu?

Chtěl bych opět uspět na mistrovství České republiky 2012, které se uskuteční na přelomu června a července na stadionu v Olomouci.



Myslíš na medaili?

Rád bych vybojoval dvě. Na tisíc pět set metrů a také na tři kilometry.



Kdo bude na MČR tvým největším soupeřem?

Asi Osolsobě.



Je reálné, že se probojuješ na mezistátní utkání?

Je. Pokud se to podaří, chtěl bych se dostat na mezistátní utkání do Chorvatska.