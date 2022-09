Branky: A. Nejdl, Sedláček 5, Wildt 4 (2), Nový, Kaplan 3, Landsinger 2, Masák, Miklas, Pek, Krejčí 1 – Zahradníček 8, Živanov, Flajsar 5, Kikanović 4, Ratkovský 2, Stein 1 (1), Kocich 1. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Vyloučení: 4:5. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 2:1. Diváků: 310. Nejlepší hráči utkání: Sedláček – Janků.

Fanoušci strakonické házené prožili další drama. Proti Kopřivnici vstřelili hráči od Otavy vítěznou branku vteřinu před koncem utkání a závěr jim vyšel i tentokrát. Koncovky domácích utkání zkrátka Strakoničtí umějí. Ve 4. kole Chance extraligy Jihočeši remizovali s SKKP Brno 26:26 (14:13), když hrdinou posledních minut a vteřin byl Ondřej Sedláček. Třemi trefami v řadě zařídil pro nováčka nejvyšší soutěže remízu. O vyrovnání se postaral šest sekund před koncem.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Zaplněná strakonická házenkářská hala byla dějištěm pořádného dramatu hned od začátku utkání. Domácí však tahali za delší konec. V úvodu otočili dvougólové manko a sami na tento rozdíl odskočili. Jenže víc se jim nepodařilo, Moravané stále drželi krok a ve 29. minutě bylo srovnáno na 13:13. Poločasové vedení Strakonic trefil minutu před přestávkou kapitán Tomáš Pek.

Fanoušci v zaplněné hale věřili, že jejich tým vedení ve druhém poločase udrží. Hned po změně stran domácí odskočili znovu na rozdíl dvou branek, jenže hosté zlepšili výkon a byli to oni, kdo určoval tempo hry. Ve 45. minutě vedli o dva góly (20:18), když se prosadili třikrát v řadě. Domácí se trápili v zakončení, horko těžko hledali recept na obranu soupeře, kterého podržel mezi tyčemi i brankář Tomáš Janků. Deset minut před koncem to vypadalo se Strakonickými zle, hosté se dostali do tříbrankového vedení, přičemž ještě neproměnili sedmičku. Adam Nejdl ale snížil a možnost dotáhnout se na rozdíl gólu odmítl následně Eduard Wildt, když ze sedmičky trefil břevno.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Domácí však nehodili flintu do žita a závěr utkání patřil jim. O minutu a půl později začal své hvězdné okamžiky Ondřej Sedláček a na začátku 54. minuty snížil na 21:22. Jenže Brňané následně v rozmezí minuty dvěma brankami opět odskočili. Domácí však připravili svým fanouškům strhující závěr. Martin Nový snížil a hned po něm do prázdné branky při přesilovce dal Samuel Miklas na 23:24 (57. minuta). Hosté odpověděli, ale dvacet sekund nato skóroval Ondřej Sedláček a minutu a pět sekund před sirénou ten samý hráč srovnal na 25:25. A bylo zaděláno na pořádnou zápletku. Brňané šli do útoku a 36 sekund před koncem si vzali time out. Hned po deseti vteřinách přes jinak skvěle bránícího Petra Masáka prošel Živanov a prostřelil brankáře Mráze. Času na odpověď ještě domácím zbývalo dost – 26 vteřin. Strakoničtí dohráli akci na Ondřeje Sedláčka a ten šest sekund před koncem vyrovnal a zařídil ve strhující koncovce utkání dělbu bodů.

Oba celky se ve čtrnáctičlenné tabulce o něco málo posunuly vzhůru. Strakoničtí jsou desátí, Brno o místo před nimi.

Ostatní výsledky: Hranice – Lovosice 32:34, Prešov – Frýdek-Místek 27:30, Zubří – Kopřivnice 39:25, Talent Plzeň – Nové Veselí 33:25, Maloměřice Brno – Karviná 21:31, Jičín – Dukla Praha odloženo.

K ohlasům trenérů po utkání se vrátíme.

Zdroj: HBC Strakonice