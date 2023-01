Branky Vimperka: 4. Jakub Kováč (Hradil), 6. Vladimír Pešl ml. (Gabauer M.), 11. Vladimír Pešl (Gabauer M.), 13. Vladimír Pešl (Gabauer M.), 15. Vítek Robl (Havelka), 19. Vladimír Pešl (Gabauer M.), 43. Ondřej Hradil (Robl), 45. Jakub Kováč (Chval). Vyloučení: 3:0. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Kopolovič – Hradil, Robl, Kováč; Chval, Havelka.

"Utkání začalo z naší strany vcelku nepovedeně a hned po dvou a půl minutách jsme byli vyloučeni. Soupeř přesilovku využil a dostal se do vedení. Florbal dokáže být občas divoký, a proto jsme nejprve za minutu srovnali, za další minutu se Vodňany dostaly do vedení a přesně za minutu bylo znovu srovnáno. Následovalo vyloučení opět na naší straně, ale toto oslabení jsme dokázali překonat bez obdržené branky a hra se začala pomalu dostávat pod naší režii. V poslední pětiminutovce první části jsme vstřelili tři branky a do té druhé jsme tedy šli v lepší náladě. Na začátku druhé třetiny sokolové snížili, ale Vimperk za pár vteřin vsítil šestý gól a i po druhé třetině byl rozdíl ve skóre o tři branky. Do poloviny třetí části se hrál poměrně vyrovnaný florbal, dokud nepřišlo třetí vyloučení na naší straně. Tuto přesilovku dokázal tým z Vodňan využít a Vimperk si vzal oddechový čas, protože si bylo potřeba ujasnit priority. Posledních pět minut jsme se snažili držet balonek na svých hokejkách, přičemž se nám povedlo ještě dvakrát brankáře soupeře překonat a dojít si pro vítězství o čtyři góly,"shrnul duel vimperský trenér Vladimír Pešl.

FA České Budějovice B - TJ Šumavan Vimperk 1:9 (0:1, 1:5, 0:3)

Branky Vimperka: 14. Vítek Robl (Chval), 17. Vladimír Pešl ml. (Pešl st.), 22. Václav Havelka (Sippl), 25. Štěpán Hrdlička (Pešl st.), 26. Vítek Robl (Havelka), 29. Václav Havelka (Robl), 40. Jakub Kováč, 41. Vladimír Pešl ml. (Pešl st.), 42. Michal Gabauer (Pešl ml.). Vyloučení: 1:0.Bez využití.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Kopolovič – Hradil, Robl, Kováč; Chval, Havelka.

"Poslední tým tabulky, ale zároveň mladý a běhavý nepříjemný soupeř, to je českobudějovická florbalová akademie. Utkání jsme začali spíše aktivně, ale nedařilo se nám dlouho překonat soupeřova brankáře, což se povedlo až minutu před koncem první třetiny a tak první pauza probíhala za skóre o jednu branku lepší pro Vimperk. Věděli jsme, že pokud budeme trpěliví, góly nám tam napadají. To se také stalo, dokonce pětkrát lovil brankář soupeře balonek z jeho svatyně. Budějovičtí dokázali pouze jednou překonat našeho skvěle chytajícího brankáře a to v polovině utkání, jinak svou branku měl skvěle uzavřenou. Ve třetí třetině jsme přidali další tři branky a soupeře přehráli jasným rozdílem osmi branek a připsali si již desáté vítězství v této sezoně," shrnul utkání V. Pešl.

"Po měsíční pauze jsme se rozjížděli pomaleji, ale jakmile jsme chytili zpět zápasové tempo, soupeři neměli na tomto turnaji šanci. Mrzí mě zbytečná vyloučení, ve kterých jsme dvakrát inkasovali. Máme čas na to, abychom se plně připravili na jedno z nejdůležitějších utkání, a to s Třeboní, která má stejně bodů jako my. Věřím, že toto utkání zvládneme a budeme mít souboj o vítězství v této sezoně a postup do Regionální ligy ve svých rukách," doplnil k turnaji Vladimír Pešl a pokračoval: "Další turnaj odehrajeme 28. ledna ve sportovní hale v Soběslavi, soupeři nám budou FK Santos – Jiskra Třeboň, což bude souboj o první místo, a druhé utkání sehrajeme s SK Meťák České Budějovice B."