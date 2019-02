Jindřichův Hradec – Vloni to nevyšlo, tento rok ale vše klaplo a cyklistický etapový závod Okolo jižních Čech mohl po roční pauze napsat další kapitolu.

„Jsme rádi, že se závod podařilo uspořádat bez větších problémů. Rovněž zahraniční týmy si závod chválily a apelovaly na nás, abychom na ně příště nezapomněli a zase je pozvali,“ má radost z dobře odvedené práce ředitel závodu Jan Hájek.



Zároveň dodává, že na startu se letos sešla nejsilnější konkurence ze všech dosavadních ročníků. Na start úvodní etapy v Jindřichově Hradci se postavilo 157 závodníků ze 27 českých i zahraničních stájí.

Cyklisté poté najezdili po jihočeských silnicích 607 kilometrů a závod dokončilo 66 borců.



Nejvyšším bodem, kam peloton zavítal, byly Nové Hutě v Novohradských horách. Nachází se v nadmořské výšce 802 m.n.m. a peloton tudy projel v sobotu v rámci královské etapy z Třeboně do Kaplice.



Nevyšlo pouze počasí, ale i to k cyklistice zkrátka patří. „Od pátku pršelo a byla zima, přesto cyklisté pojali závod aktivně,“ smeká před závodníky Hájek.



Závody byly organizovány v režimu zvláštního užívání komunikace, to znamená s vyloučením veřejné dopravy na uzavřených silnicích. V jednom okamžiku ale musel peloton zastavit a počkat, až projede rychlík. Stalo se tak v průběhu druhé etapy z Českých Budějovic do Tábora, kousek za Ševětínem.

„Pokud jde o regionální dráhy, dá se domluvit, že vlak počká. V případě rychlíku však má vlak samozřejmě přednost a zastavit se musíme my,“ vysvětluje ředitel závodu.



Organizátoři nezapomněli ani na handicapované sportovce a v neděli připravili v Jindřichově Hradci závod pro jezdce na handbiku. V mládežnické kategorii vyhrál Miroslav Michalec z Hospříze, kategorii dospělých ovládl Marek Miláček z Radouně.



Závodem Okolo jižních Čech skončila v našem kraji sezona na silnici, jihočeští příznivci cyklistiky ale smutnit nemusí. Do konce tohoto roku se mohou těšit ještě na jednu významnou akci. Ve dnech 4. a 5. listopadu proběhne v Táboře mistrovství Evropy v cyklokrosu.



Okolo jižních Čech 2017 – výsledky:

Žlutý dres pro nejlepšího závodníka: Josef Černý (Elkov Author). Bílý dres pro jezdce do 23 let: Milan Menten (Lotto Soudal). Zelený dres pro vítěze bodovací soutěže: Josef Černý (Elkov Author). Puntíkatý dres pro vrchaře: Justin Paroz (Swiss Cycling). Nejlepší tým: Team Giant Castelli (Dánsko).