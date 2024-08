Prachatický závod nebyl v podání Milana Gulaše první letošní. Představil se již i v červnu na Kopcovité L'Etape Czech Republic. "A Horská etapa na Šumavě mě extrémně bavila. Jednalo se o hodně výživný trénink směrem k hokejové sezoně," hodnotil závod s úsměvem elitní hráč českobudějovického Motoru a doplnil: "Cíl jet pod čtyři hodiny jsem naplnil vrchovatě, takže jsem si těžko mohl představit krásnější den."

Z hokeje je Milan Gulaš zvyklý na skvělou atmosféru v hledišti. Nyní to bylo podobné. "Na prachatickém náměstí to bylo něco úžasného, strašně moc mě to nabíjí. Všichni fanoušci i závodníci si to společně užívají. Ale nejenom tady v Prachaticích, i podél celé trati byli fanoušci fantastičtí. Výborní byli pod Kletí ve Vyšným, tam tomu ti kluci dali velké grády. Zpočátku nás počasí potrápilo, trochu jsme se toho báli, ale nakonec z toho byl skvělý den," pochvaloval si atmosféru závodu.

Milan Gulaš o svých ambicích v závodě. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Na tiskovce před závodem Milan Gulaš hovořil o tom, že má Kleť najetu a výšlapy mu celkově nevadí. A co po závodě? "Nakonec to pořádně bolelo. Člověk se nechá v závodě strhnout, myslíte si, že někde ještě ty síly najdete, ale nenajdete. Kleť tentokrát opravdu bolela, byl to druhý největší stoupák a tam jsem trpěl. Potřeboval jsem to přejet a nahoře jsem jedinkrát zastavil na občerstveníl a dal si tam vysočinu se sýrem a chlebem. Když jsem to tam viděl, tak jsem na to dostal velkou chuť. Všichni se tam ládovali melouny či banány a já jediný šel po salámu. Bylo to výborné a pomoho mi to,“ popisoval se smíchem zážitky z trati zkušený hokejista a dodal: „Dneska takové jídlo mohu, protože těch spálených kalorií byla spousta. klidně by to bylo i na bůček.“

V cíli na prachatickém náměstí zářil spokojeností. „Na celková čísla jsem nejel, nahoře v cíli mi to ukázalo 3:33 hodiny, takže super. Jsem rád, že nebyl žádný karambol, protože to je pro mě nejdůležitější věc. Moc jsem si to užil a těším se na příští rok,“ slíbil další účast elitní český hokejista.