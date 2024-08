/FOTOGALERIE, VIDEO/ Uplakané počasí při startu na prachatickém Velkém náměstí, skvělá atmosféra na Fan pointech a dechberoucí ovace v již sluncem ozářeném cíli zpět na prachatickém náměstí. To byl první ročník Horské L'Etape Czech Republic by Tour de France. V cíli 102 kilometrů dlouhého závodu s převýšením 2200 metrů bylo klasifikování přes osm stovek závodníků z více než tisícovky přihlášených. A všem se dostalo diváckých ovací.

Druhý letošní díl největšího tuzemského závodu pro amatérské cyklisty přinesl emoce závodníkům a tisícovkám fanoušků podél trasy. Absolutními vítězi na zcela uzavřených silnicích, na jejímž uspořádání se podílelo město Prachatice a Jihočeský kraj, se stali Robert Hula a Denisa Slámová.

Z Prachatického náměstí vyrazilo za deště historickou Dolní bránou směr Husinecká přehrada na tisíc závodníků. Ostrý start na ně čekal za Husincem. "I přes nepřízeň počasí jsme si to moc užili. Krásná atmosféra byla již ve vesničkách, kterými jsme projížděli, kde fandily davy fanoušků. Opravdu krásný den na Šumavě. Když jsem projížděl vítěznou bránou a bouchl zde ohňostroj s trikolórou, tak jsem si to užíval. Opravdu skvělý zážitek. Děkuju, že zde L´Etap dělá takové závody, které jsou skvěle zorganizované a se skvělou atmosférou,“ uvedl v cíli vítěz závodu Robert Hula. Slova chvály měla i vítězka ženské části závodu. "Parádní pocity. Jela jsem sem o první místo, i když jsem věděla, že startuje Kristýna Zemanová, takže velká konkurence. Kristýna má výbornou výkonnost a plno úspěchů za sebou. O to je pro mě vítězství cennější. Pocity z fanoušků jsou parádní. Byli po celé trati. Když jste nemohli, tak vás to prostě nakoplo. Atmosféra je zde výjimečná," pochválila fanoušky Denisa Slámová.

Výsledky závodu:

Muži absolutně: 1. R. Hula 2:41:06,4, 2. M. Kapr -7,5, 3. V. Nežerka -26,7, 4. F. Edler -39,7, 5. P. Fiala -53,9.

Ženy absolutně: 1. D. Slámová 2:51:41,0, 2. K. Zemanová -4:37,2, 3. A. Koclířová -11:57,1. Kompletní výsledky najdete Kompletní výsledky najdete ZDE

Horská etpa přinesla na trati dvě horské prémie a závěrečný sice krátký, ale výžvný stoupák do cíle na Rohanově. "Mám stoupání rád. Bydlím na Křivoklátsku, takže mi kopce nejsou cizí. Šumavu mám rád, občas zde trénuji, takže jsem si to užil, jak to šlo," uvedl vítěz závodu a dodal k závěru závodu, kdy těsně před cílem předjel do té doby veducího Martina Kapra, který byl v úniku přes padesát kilometrů: "Na Rohanově, asi dvě stě metrů před cílem, jsem si říkal, že se musím ještě zmáčnout, byla by škoda si odtud neodvézt vítězství. Pár desítek metrů před cílem již jsem věděl, že je to moje. Bylo to hodně napínavé, takto těsný dojezd jsem ještě nikdy nejel.“ S úsměvem v cíli hodnotil i závěrečné stoupání do Rohanova: „Po tom všem, co má závodník v nohách za celý závod, tak je Rohanov pořádná stojka na závěr."

Také Denis Slámová má ráda kopcovitý terén a dokázl toho dokonale vužít. "Kopce mám ráda, přestože zrovna ty šumavské jsem neznala. Vyrážela jsem bez znalosti trasy. Rozhodlo se při stoupání na Kleť, kde jsem jela na vrchařský segment a pak jsem využila té díry, co tam byla a ujížděla dál," popsala zlomový bod ženského závodu Denisa Slámová a přidala srovnání prachtického závodu s jinými L´Etape, které bsolvovala třeba i ve Francii: "Bude to znít zvláštně, ale mně se více líbilo na L´Etape tady než ve Francii. Je zde víc osobní přístup. Nechci nasazovat na Francouze, mají k tomu trochu jiný přístup. Každopádně mi to více sedí tady, atmosféra je zde lepší. Ale chápu, že L´Etape ve Francii má patnáct tisíc účastníků a musí to být organizačně hodně složité."

O atmosféru před dojezdem se starali maskoti akce. | Video: Deník/Vladimír Klíma

A jak si užívali oba vítězové prostředí Prachatic okolí? "Prachatice jsou pohostinné místo a i den po závodě někam vyrazím. Říkám každému, ať si užívá cyklistiku každý den a nebojí se objevovat nová místa," pochválil pořadatelské město Robert Hula a Denisa Slámová doplnila: "Přijela jsem v den závodu, seděla v autě, protože pršelo, ale mám v plánu se po Prachaticích podívat."