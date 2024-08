Poprvé v historii se na českém území pojede horská verze cyklistického závodu pro amatéry pod patronací organizace A.S.O. pořádající největší etapový závod planety. Milovníci jízdy v sedle i fanoušci už dokonale poznali Kopcovitou etapu, která má za sebou čtyři úspěšné ročníky, ovšem 17. srpna v Prachaticích odstartuje její náročnější verze vedená v podhůří Šumavy.

Premiérový ročník Horské L'Etape Czech Republic by Tour de France, na jehož uspořádání se podílí město Prachatice a Jihočeský kraj, přilákal na start tisíc cyklistů z několika evropských zemí. Všichni mají jedinečnou příležitost užít si den v sedle kola na zcela uzavřených silnicích. „Jsme rádi, že můžeme cyklistům nabídnout alternativu ke Kopcovité etapě, kterou organizujeme v Praze a Středočeském kraji. Poptávka po náročnější variantě našeho závodu po kompletně uzavřených silnicích byla veliká. V Prachaticích a Jihočeském kraji jsme nalezli skvělé partnery. Zdejší prostředí nabízí výjimečné silnice a parádní prostředí,“ říká Tomáš Pravenec, předseda představenstva pořádající agentury Petr Čech Sport.

Přemysl Novák o výběru Prachatic. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Horská L'Etape Czech Republic by Tour de France odstartuje v Prachaticích 17. srpna ve 13 hodin. Vítěz trasy dlouhé 102 kilometrů s převýšením téměř 2200 metrů bude korunován přibližně o tři hodiny později. „Na účastníky čekají nádherné hornaté scenérie s hlavním výšlapem na Kleť. Třešničkou na dortu budou povětšinou kvalitní asfaltky, nádherné výhledy včetně českokrumlovského zámku či průjezd boletickým vojenským prostorem. Většina trasy se line krásnými voňavými lesy a loukami. Jsou to místa, která osobně znám ze sedla kola a jsou balzámem na duši,“ přibližuje trasu starosta Prachatic Jan Bauer.

Starosta Jan Bauer hovoří o zapojení Prachatic do závodu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V pelotonu budou cyklistické hvězdy nedávné minulosti, které jsou nyní ambasadory L'Etape Czech Republic by Tour de France. Ján Svorada, vítěz tří etap na Tour de France, který v roce 2001 dominoval nejslavnější sprinterské etapě planety s dojezdem pod Vítězným obloukem v Paříži a letos v kategorii Heroes pro kola vyrobená před rokem 1993 vyhrál Kopcovitou L'Etape Czech Republic. Pojede i Zdeněk Štybar, král klasik Strade Bianche, Omloop, E3 či vítěz etapy na Tour de France 2015 a trojnásobný mistr světa v cyklokrosu. Bývalý dráhový cyklista Tomáš Bábek se pyšní triumfem z Evropských her 2019 (kilometr s pevným startem), dvakrát získal titul mistra Evropy (keirin, kilometr s pevným startem), z mistrovství světa má doma stříbro (kilometr s pevným startem) i bronz (keirin). V domácím prostředí pak pojede Tereza Vlk Huříková, bývalá juniorská mistryně světa v časovce, která měla duhový dres i z cross country na horských kolech. Jednou ovládla celkové pořadí Světového poháru do 23 let. „L'Etape je festivalem cyklistiky pro všechny malé i velké fanoušky Staré dámy. Jsme hrdí, že se dějištěm této velkolepé sportovní události staly Prachatice. Jde o důkaz, že Jihočeský kraj je místem, kde se sport a tradice prolínají a domov nachází velké události,“ prohlásil Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Přemysl Novák přiblížil trasu závodu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Celkově pojedou závodníci z 21 států, na trasu se vydá také mistr Nepálu v cyklistice. Po účasti v Kopcovité etapě pojede druhý cyklistický závod v životě hokejista Milan Gulaš, bývalý reprezentant a klíčová opora Motoru České Budějovice. „Moc dobře vím, co mě na trase čeká. Zejména Kleť a její okolí je mi velice známá. Tam směřují moje cesty velice často. Navíc jsem absolvoval předzávodní prohlídku trasy. Trať je velmi dynamická, pořád nahoru dolů, hodně náročná. Čekám, že si sáhnu na dno,“ přiznává s úsměvem Milan Gulaš.

Do závodu odstartuje i hokejista Milan Gulaš. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Součástí závodu je stejně jako při každé etapě Tour de France startovní vesnička L'Etape Czech Republic, která otevře brány už v pátek 16. srpna v 16 hodin na Velkém náměstí v Prachaticích a otevřena bude do 20 hodin. Součástí vesničky L'Etape Czech Republic je muzeum Tour de France, gastro zóna, stánky všech partnerů závodu, proběhne zde riders briefing, představení závodu a také autogramiáda všech ambasadorů (start v 19 hodin).

Milan Gulaš o svých ambicích v závodě. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Během soboty bude pochopitelně klíčový závod, který odstartuje z Velkého náměstí v Prachaticích ve 13 hodin. Vesnička L'Etape Czech Republic myslí i na nejmenší, proto bude pro děti připravený celodenní doprovodný program Kubík Tour. V rámci vesničky proběhne slavnostní vyhlášení vítězů dresů Tour de France, vítězů kategorií a týmů. Závod se jede na uzavřených silnicích, přičemž omezení neplatí na vozidla integrovaného záchranného systému. Komunikace budou uzavírány v daných místech vždy jen na nezbytně dlouhou dobu, přesný čas dopravních omezení je k dispozici na stránkách závodu www.letapeczech.cz. Pro fanoušky je připraven bohatý doprovodný program nejen v Prachaticích, ale i v rámci dalších devíti oficiálních fan pointů, kde se mohou těšit na dotované pivo, gurmánské zážitky či soutěže pro děti. Oficiální fan point připravily obce Husinec, Dvory, Lažiště, Kratušín, Záblatí, Chvalšiny, Vyšný, Brloh a Chroboly.

Autor: Radim Trusina, TPH sport agency, a.s.