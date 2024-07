Olympiáda dětí a mládeže 2024 opět prokázala, že se na Prachaticku můžeme pyšnit výbornými bikery. V závodech cross country se představili tři zástupci LY-KO Prachatice a jeden z ROUVY Specialized Vimperk. „Jelo se klasické cross country a závodilo se na trati v Táboře, kde se konal světový šampionát v cyklokrosu,“ uvedl k závodům trenér LY-KO Prachatice Václav Dostál.

Nejvíce se dařilo Lukáši Jelínkovi (na foto z XCO s číslem 61) z LY-KO Prachatice, který mezi staršími žáky vybojoval bronzovou medaili. „Byl to hodně těžký závod, kdy do cíle dojížděla skupina na třetím až pátém místě, tři závodníci najednou. Lukáš si tam v posledním kole nejdříve utrhl toho pátého a pak v cílové rovince těsně porazil čtvrtého. Vyhrál souboj o bronz, byl to super závod. Lukáš zajel skvěle,“ chválil závodníka trenér.

Velmi dobře zajeli i další závodníci. Ve starších žákyních reprezentovala Jihočeský kraj Beáta Brandová (číslo 91) z ROUVY Specialized Vimperk a dojela těsně pátá. V kategorii kadetů vybojoval Filip Bursa (číslo 1) z LY-KO Prachatice sedmé místo, když mu na pátého chyběla vteřina a jedna desetina. Představila se i Nela Jůnová (číslo 31) z LY-KO mezi juniorkami, která na poslední chvíli nahradila Báru Šíslovou, která se zranila týden před olympiádou, když si na závodech zlomila ruku,“ doplnil k dalším výsledkům Václav Dostál.

Závodníci z Prachaticka byli nominováni také do silničního kritéria, které se konalo v Českých Budějovicích. Zde si ve svých kategoriích vyjeli Lukáš Jelínek 7. místo, Beáta Brandová 9. místo, Filip Bursa 8. místo a Nela Jůnová 26. místo.