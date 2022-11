Branky: 23:58 P. Maňásek (J. Matějka), 35:15 M. Budoš (S. Vaníček, M. Fiala), 35:48 Z. Vinter (P. Maňásek, D. Michálek), 48:09 M. Pangrác (Z. Vinter) - 5:22 R. Vajda (J. Matoušek, P. Sloup), 11:15 M. Krch (P. Sloup, J. Kovářík), 28:49 J. Kovářík (T. Truchlý). Vyloučení: 1:3. Využití přesilovek: 1:0. Střely a bránu: 48:23. Diváci: 221.

Ač domácí hokejbalisté svého soupeře jednoznačně přestříleli, drama z toho bylo až do prodloužení. Soupeř měl v první třetině přesnější mušku a dvěma góly šel do vedení. Domácí se v polovině utkání vrátili do zápasu brankou na 1:2, ale soupeř ještě do konce druhé střetiny znovu uskočil. To pravé drama přišlo ve 35. minutě. Domácí dvěma rychlými góly strovnali a dál tlačili za obratem v utkání. Nakonec se rozhodovalo až v prodloužení a zaslouženou výhru domácím vystřelil Pangrác.

Utkání však mělo nejen sportovní charakter, ale i charitativní podtext. Veškerý zis ze vstupného domácí klub pošle na dobrou věc a podpoří Martina Petruse v boji se zákeřnou nemocí. Současně hokejbalisté vyzývají všechny své kamarády a známé, aby přispěli na transparentní účet.