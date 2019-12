Co také zaznělo po utkání:

Jan Štokr (kapitán VK Dukla Liberec): „Krásný výkon – super. Děkujeme divákům, že opět na nás přišli v takovém hojném počtu. Doufám, že si je dobrým výkonem zde udržíme. Byl to velmi dobrý výkon od všech. Podle mě rozhodl náš kvalitní blok, který na začátku v prvním setu získal hodně bodů. Věřili jsme si, protože jsme zjistili, že se s Budějovicemi dá velmi dobře hrát. Možná i cestování se na soupeři podepsalo, ale na to už se nikdy nikdo ptát nebude.“

Michal Nekola (trenér VK Dukla Liberec): „Byl to naprosto koncentrovaný výkon od prvního do posledního balónu s minimem chyb a s výbornou obranou. Patnáct bloků za tři sety je fakt skvělé číslo. Gratuluji klukům i fanouškům, že nás podporovali i v dobách, když se nám to nedařilo a toto je to pro ně odměna.“

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Domácí hráli velice dobře v obraně. My jsme bohužel vyhořeli na útoku. To byl asi hlavní důvod, proč jsme prohráli. Gratuluji Liberci, protože podal velmi dobrý výkon a byl na nás velmi dobře po taktické stránce připraven.“

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Domácí hráli výborně, co se nám podařilo dát přes, to vždy čapli v poli. My jsme toho přes síť ani moc nedali, protože jsme opravdu velmi špatně útočili. Účko se nám nechytlo ani jedno, smečaři svým způsobem asi také ne. Blokaři možná ano. Celkově jsme nehráli dobře. Bohužel jsme asi doplatili trošku na to, že jsme procestovali celý pátek z Istanbulu a v Liberci to opravdu nebylo ono, ale musím pogratulovat domácím, kteří hráli opravdu velmi slušný volejbal.“