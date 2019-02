České Budějovice – Titul mistryně ČR v boxu vybojovala pro SK Boxing Č. Budějovice v Brandýse šestadvacetiletá Lenka Kardová.

Lenka Kardová letošní boxerskou sezonu završila titulem mistryně republiky. | Foto: Foto: archiv Lenky Kardové

„Měla jsem z vítězství velikou radost, protože jsem letos neměla příliš pohodovou sezonu," posteskla si čerstvá mistryně republiky hned na úvod svého rozhovoru pro Deník jižní Čechy a upřesnila, že když usilovala o účast na letních olympijských hrách v Riu de Janeiro a k tomu potřebovala jít o váhu níž, shazovala tak vehementně, až zkolabovala. „Z účasti na olympiádě nebylo nic a já se nějakou dobu pak zase dostávala do formy," líčila své peripetie.

Na mistrovství republiky v Brandýse naopak boxovala o váhu výš, protože ve své kategorii do 54 kg neměla soupeřku. O titul bojovala se svou oddílovou kolegyní Šimáčkovou. „Titul Lenka získala právem, byla lepší," poznamenal klubový trenér obou boxerek Zdeněk Faber. „Byť ale jsou holky kámošky, nijak se v ringu nešetřily a předvedly tvrdý a technický box, jak se sluší na finále mistrovství republiky. Byla to bitva," líčil souboj svých svěřenkyň Faber.

„Já si nemyslím, že to byla až taková bitva, protože my jsme opravdu kamarádky. Ale fakt je, že jsme se nijak nešetřily, ale tak my do sebe jdeme i na tréninku," usmívala se Lenka Kardová.

Mistryně republiky bydlí i pracuje v Praze, na svůj pobyt v jihočeské metropoli, kde studovala na Jihočeské univerzitě ale vzpomíná jen v dobrém. „Vždycky se ráda do Budějovic vracím," ujišťuje – a dá se jí věřit, protože ač v Praze v SK Boxing Praha a Pražském rohovníku už i trénuje, klubovou příslušnost nezměnila a dál hájí budějovické barvy.

Ostatně v tehdy ještě extraligovém Samsonu ve svých necelých dvaceti letech také s boxem začínala.

A jak k tomu došlo?

„Jednoduše. Chtěla jsem to prostě zkusit. Půl roku jsem si to jen tak zkoušela, ale pak jsem se rozhodla, že se do boxu pustím i závodně," uvedla Lenka před pěti lety v rozhovoru pro náš list poté, co z Evropského poháru v Třeboni tehdy přivezla stříbrnou medaili.

K boxu ji přivedl kamarád Marcel Kopečný, jenž boxoval v Samsonu extraligu. Že přišla mezi samé chlapy, ji prý vůbec nezaskočilo. „Nijak mi to nevadí. Všichni tu jsou fajn, žádné problémy," tvrdila tehdy a dodala, že být mezi chlapy vidí spíš jako výhodu. „Člověk by se všem těm chlapům chtěl vyrovnat, a proto se snaží pořád zlepšovat," měla vysvětlení po ruce.

Titul mistryně republiky letos Lenka Kardová získala po roční odmlce, loni totiž měla zlomenou ruku. „Loni jsem bohužel boxovat nemohla a letos mi nevyšel pokus dostat se na olympiádu, což mě hodně mrzelo. O to větší radost jsem měla ze zisku titulu," uvedla.

Kardová patří v Česku mezi velice úspěšné boxerky, vždyť startovala na mistrovství světa a vedle zmíněné stříbrné medaile z Evropského poháru má ve své sbírce mimo jiné i bronz z mezinárodního turnaje v Hamburku a před dvěma roky přidala stříbro z polské Gliwice. „Tam šlo o velice kvalitně obsazenou mezinárodní akci," tvrdil tehdy trenér Zdeněk Faber.

V republice ve své kategorii kraluje, vždyť s výjimkou loňska, kdy pro zranění na domácím šampionátu nestartovala, v posledních čtyřech letech má váha do 57 kg jen jedinou vítězku.

Letos byla i na mistrovství Evropy v Sofii, kde ale na úvod podlehla Švédce Envallové těsně na body 1:2. „U jednoho rozhodčího jsem dokonce vyhrála, ale moje soupeřka asi horší nebyla," uznala Lenka sportovně. „Já ale už samotnou nominaci mezi evropskou elitu brala za velký úspěch," uzavřela.