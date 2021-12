Rozjetí Elévové skončili svoji jízdu soutěží ve druhém koši. Když pomineme zápas se silnými Strakonicemi, tak s ostatními třemi soupeři předvedli vyrovnané boje. Optickou převahu na hřišti nedokázali ale gólově využít a tak tentokrát uhráli pouze jednu remízu. To jim sice stačilo díky dobrému skóre na předposlední místo, druhý koš ale opouštějí a o návrat se pokusí za dva týdny na domácí půdě.

Našlápnuto za šesti body měli starší žáci. Čekaly je jen dva zápasy a ten první se jim vyvedl skvěle, Dačice přehráli 11:2. A protože Dačice podobným poměrem vyhrály nad FA CB, tak se dalo očekávat pohodlné vítězství ve druhém zápase právě proti FAčku. A právě podcenění soupeře, diskutabilní trestný nájezd a rychle ubíhající čas pak spolu s nervozitou znamenalo prohru 3:5. Přesto díky skóre této minitabulky vyhrávali Rafani turnaj a měli by postoupit o koš výš.

Nakonec šest bodů uhrál tým, od kterého se to úplně nečekalo a to byli naši Junioři. Rafanské barvy ve spojeném týmu FA-RAFANI hájili Křenda a Kuba Štohanzl, oba si v prvním zápase proti Táboru připsali hattrick, Křenda navíc skóroval i ve druhém zápase proti Milevsku. Tak to byla herně vydatná sobota.

Autor: Florbal DDM Netolice