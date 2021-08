Házenkářky se na novou sezonu připravují od srpna. Zpočátku nabíraly především kondici, přidaly i posilovnu a spinning, později už se více zaměřovaly na práci s míčem, herní prvky, nácvik systémů a další s tím spojené činnosti. Třetí srpnový týden navíc absolvovaly soustředění v rekreačním středisku na Zvůli, v rámci kterého odehrály i přípravný duel s Ústím nad Labem.

Trenérka Iva Jonová je s přístupem svých svěřenkyň spokojená, i když třeba soustředění nemohly absolvovat všechny hráčky. Na první ligu by měla mít k dispozici téměř totožný tým jako v minulé nedohrané sezoně, z něhož vypadla pouze Andrea Jonová kvůli těhotenství.

„Změny v kádru v podstatě nejsou, nadále u nás bude z budějovické Lokomotivy hostovat brankářka Hanka Formánková a na limitovaný přestup jsme ze Žirovnice získali Zuzanu Berounskou. Ze starších dorostenek jsme pak doplnili kádr o Terezu Kovářovou a Elišku Tomanovou,“ vypočítává koučka.

Nyní už mají jindřichohradecké házenkářky před sebou vrchol přípravy před zahájením prvoligové soutěže, která odstartuje nezvykle brzy – úvodní kolo absolvují už v neděli 5. září, kdy doma přivítají Kunovice (18 hodin).

Ještě před tím vstoupí do Českého poháru, v němž se v pátek 27. srpna vypraví k jihočeskému derby na palubovku Strakonic, které budou nováčkem druhé ligy.

Hned poté, o víkendu 28. a 29. srpna, jindřichohradecká Házená pořádá už 14. ročník turnaje žen Nova Domus Cup, v němž se představí celkem osm týmů. Domácí klub vyšle do boje dvě družstva, konkurentem jim budou další prvoligové celky z Havlíčkova Brodu, Velkého Meziříčí, pražských Kobylis a Hostivic, které doplní druholigoví účastníci z českobudějovické Lokomotivy a HC Plzeň. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, kde se v sobotu utkají systémem každý s každým na 2x20 minut. V neděli jsou pak na programu boje o konečné umístění podle pořadí ve skupinách, a to už se bude hrát klasicky na 2x30 minut.

Nova Domus Cup

sobota 28. srpna

9.00 J. Hradec – Velké Meziříčí (skupina I)

9.55 Plzeň – Hostivice (I)

10.50 Havlíčkův Brod – J. Hradec B (skupina II)

11.45 Č. Budějovice – Kobylisy (II)

12.40 J. Hradec – Hostivice (I)

13.35 Plzeň – Velké Meziříčí (I)

14.30 J. Hradec B – Kobylisy (II)

15.25 Havlíčkův Brod – Č. Budějovice (II)

16.20 J. Hradec – Plzeň (I)

17.15 Hostivice – Velké Meziříčí (I)

18.15 J. Hradec B – Č. Budějovice (II)

19.05 Havlíčkův Brod – Kobylisy (II)

neděle 29. srpna

9.00 o 7. místo (čtvrtí ze skupin)

10.20 o 5. místo (třetí ze skupin)

11.40 o 3. místo (druzí ze skupin)

13.00 finále (vítězové skupin)