Českobudějovičtí ragbisté pro letošní ročník první ligy spojili síly s Nýrskem. Důvodů je několik. „Ten hlavní ale je, že oba kluby nemají dostatek hráčů, aby s jistotou dohrály celou sezonu. Zranění k ragby patří, a pokud nemáte kádr alespoň třiceti hráčů, tak je to pak problém. Tolik hráčů momentálně nemáme, tak jsme se domluvili s Nýrskem na společném týmu,“ vysvětluje předseda Rugby Clubu České Budějovice Jakub Žídek.

Na úbytku hráčů se podepsala ve značné míře covidem vynucená pauza. „Přidala se k tomu marodka a také věk některých našich kluků, kteří už mají také jiné priority a nemají tolik času věnovat se ragby. Mládež nám teprve dorůstá, takže momentálně zápolíme s trochu nižším počtem ragbistů,“ doplňuje.

Společný tým se západočeským klubem přináší také různá úskalí. „Do Nýrska jsou to skoro dvě hodiny cesty, ale na druhou stranu je to pro nás nejbližší klub, kde se ragby hraje. Před sezonou jsme měli společné pětidenní soustředění v Brandýse nad Labem. Chtěli jsme zkusit i nějaké společné tréninky v sezoně, ale na rovinu musím přiznat, že je to dost komplikované,“ uznává předseda.

Do první ligy ale přesto vstoupil společný tým pravou nohou a oba první zápasy vyhrál. V jarní premiéře v Nýrsku porazil spojené mužstvo Plzně, Rakovníku a Kralup nad Vltavou 34:7. Ve druhém utkání vyhrál v Praze těsně 38:36 nad společenstvím pražských B – týmů Pragy a Tatry Smíchov. „V první lize jsou jediné Petrovice jako samostatný tým, jinak jsou všechno společenství,“ doplňuje sportovní ředitel klubu a trenér Ondřej Kotyz. „I takové kluby jako Praga a Tatra Smíchov spojily svá béčka, protože nemají dostatek hráčů. K tomu je navíc ještě doplňují hráči z extraligových prvních týmů,“ uvádí.

Druhá nejvyšší ragbyová soutěž je rozdělena do dvou skupin. Česká čítá pět účastníků, moravská čtyři. V každé skupině se hraje jednokolově každý s každým s tím, že první čtyři celky postoupí do play off, kde se bude hrát křížem napříč skupinami.

O pořadatelství domácích zápasů se společný tým střídá. Úvodní duel sezony hostilo Nýrsko, v neděli s Petrovicemi se bude hrát na stadionu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Hrát by se mělo na hlavní ploše,“ upozorňuje Žídek. „Chceme pozvat příznivce ragby i ty ostatní. Pro náš sport neexistuje špatné počasí a věřím, že si to všichni užijeme. Jedná se o jediný domácí zápas v základní části první ligy tady u nás v Českých Budějovicích. Určitě to bude stát za to,“ láká Žídek fanoušky na atraktivní duel.

Díky dvěma výhrám už si Jihočeši ve spojení se Západočechy zajistili postup do play off. „To byl pro sezonu základní cíl. Ale chceme se dostat co nejdál. Máme podle mého názoru jeden z nejlepších rojů v soutěži, což jsme si potvrdili v úvodních zápasech sezony. Díky spojení s Nýrskem máme našlápnutý tým s řadou mladých kluků, kteří mají velkou chuť. Hodně nám napoví právě utkání s Petrovicemi, které patří k favoritům celé soutěže,“ těší se předseda klubu na nedělní důležitý mač.

Úplně největším cílem je ale pro českobudějovické ragbisty vybudování nového hřiště se zázemím na ploše bývalého škvárového fotbalového hřiště Lokomotivy v Suchém Vrbném. „Máme hotový projekt a čekáme na stavební povolení. Vytvořili jsme i veřejnou sbírku, kde může každý přispět nějakou částkou. Bude to totiž veřejný stadion. Nebude sloužit jenom pro ragby. Jeho součástí by měly být také venkovní posilovna a dětské hřiště. Očekáváme vypsání investičních dotací ze strany státu, o které bychom chtěli zažádat. Rozpočet je vysoký a z vlastních zdrojů, ani ve spolupráci s městem a krajem, to není reálné vybudovat,“ konstatuje Žídek.

Předseda RC Č. Budějovice věří, že první zápas by se na novém hřišti mohl odehrát v roce 2025. „To je ale optimistický výhled. Víme dobře, že situace v našem státě není jednoduchá,“ uvědomuje si.