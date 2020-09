"Ze základního krajského kola, které se konalo již 18. ledna a zúčastnilo se ho na 86 týmů, se svým bodovým ziskem nominovali do semifinále Mistroství ČR družstev, ve kterém v únoru 2020 udrželi svoji formu a mohli se tak tento víkend zúčastnit finálového souboje," informoval Filip Pytel.

Do finále postupovalo 16 nejlepších družstev z celé České republiky, z toho osm do 1. ligy a osm do 2. ligy, dle bodového zisku ze semifinálového závodu. Původní termín finále 14. až 15. března byl přesunut na poslední zářijový víkend od soboty 26. do neděle 27. září. "Družstvu PLČB se podařilo i po pauze navázat na slušné výkony z minulé sezóny a obsadit třetí místo ve druhé lize za prvním Slavií VŠ Plzeň a druhým Plaveckým klubem Krokodýl z Brno.

Do finále se probojoval i tým PLČB žen, které ve velké konkurenci obsadil 7. místo ve druhé lize z celkového počtu 84 zúčastněných týmů.

Sestava PLČB muži: Jan Beránek, Jan Brůna, Vít Černý, Šimon Dvořák, Marek Matoušek, Tomáš Rubáček, Matyáš Smažík, Lukáš Tauchman, Jiří Václavík a trenér Jiří Filip.

Sestava PLČB ženy: Sára Bryxová, Sofie Nezvalová, Hedvika Podruhová, Tereza Solfronková, Gabriela Trnková, Tereza Tučková, Barbora Veselá a trenér Marek Bílek.