Den s rugby. I tak by se následující sobota dala pojmenovat. Mimo samotného zápasu se mohou návštěvníci těšit i na společný ukázkový trénink obou celků, jenž bude probíhat v dopoledních hodinách. „Chceme zapojit lidi, kteří přijdou. Mohou si s námi zatrénovat. Ale k vidění bude také ukázka zvedání v autu nebo mlýn. Vše s detailním vysvětlením,“ poodhalil plány sportovní manažer RC České Budějovice Jakub Žídek. „Doufáme, že dorazí také spousta dětí a najdou si k rugby cestu,“ doplnil.

Hráči z Anglie přiletí již v pátek a je pro ně připravena prohlídka Budějovického Budvaru. Ickenham je tým z města nedaleko Londýna a hraje čtvrtou anglickou divizi, do které se probojoval z páté divize v loňském roce. „Úrovní je jejich soutěž a naše druhá liga srovnatelná. Bude to zajímavé měření sil,“ věří Žídek.

Celý nápad vznikl v hlavě jednoho z anglických hráčů, který má manželku z Českého Krumlova. „Poprvé se mělo hrát už minulý rok. Ale nakonec jsme to o rok posunuli. Doufáme, že se bude hrát tvrdé, čisté a vyrovnané rugby,“ přeje si Žídek.

Týmy se navzájem vůbec neznají a bude to pro oba celky nová zkušenost. „Bude určitě zajímavé poměření anglického a českého stylu. Oba jsou naprosto odlišné. Však v Anglii je to jeden z největších sportů. Něco jako u nás fotbal,“ popsal mimo jiné hráč Českých Budějovic.

Nemuselo by se jednat o poslední měření těchto dvou týmů. „Určitě bychom rádi vyrazili příští rok do Anglie. Uvidíme, jak to vše dopadne. Snad odstartujeme novou tradici,“ uzavřel Žídek.