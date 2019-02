České Budějovice - České volejbalové mládežnické týmy reprezentovaly v turnaji MEVZA, který se uskutečnil ve slovinském Mariboru.„Turnaj odehrálo celkem šest družstev," popisuje trenér Tomáš Skolka účast Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska a ČR.

V družstvu juniorů ČR se objevila také dvojice hráčů VK Č. Budějovice Jiří Kraffer a Martin Tibitanzl. Junioři vyhráli ve finále nad Slovenskem 3:1. „Tím oplatili stejnému soupeři prohru hned v úvodu turnaje ve skupině."

V kategorii kadetů si český výběr vedl ještě lépe. „Celým turnajem prošel bez ztráty jediného setu," konstatoval Skolka. Češi postupně zdolali Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko shodně 3:0. „Pestrá a rychlá hra přinesla nejen celkové vítězství v turnaji, ale i řadu individuálních cen." V širším výběru jsou Jan Novák a Petr Novák, několika soustředění se zúčastnil také talent českobudějovického klubu Filip Humler, který by měl být společně Josefem Polákem oporou reprezentačního družstva lvíčat ročníku narození 1999. To zahajuje činnost během května 2014.

Kadeti ČR se chystají na kempy v Nymburce a Mikulově. „V první polovině roku 2014 by měli hráči absolvovat ještě společné soustředění s týmy Německa a Slovenska a rýsuje se letní výměnný kemp s reprezentací Španělska."

Příprava směřuje ke kvalifikaci na ME (leden 2015).

Talentovaným volejbalistům se věnují už v ZŠ Oskara Nedbala v Č. Budějovicích. V tomto týdnu (23. a 24.1.) se koná zápis. „Zaměřujeme se na volejbal, třídy se sportovním zaměřením už několik let fungují i na prvním stupni," říká Skolka a upřesňuje: „V každém ročníku je jedna třída, která má v rozvrhu o jednu hodinu pohybových aktivit více než ostatní žáci." Tyto hodiny vedou učitelé tělesné výchovy a zároveň trenéři Sportovního centra VK Č. Budějovice.

Ve Sportovním centru VK ČB se letos připravuje přes 80 dětí ve věku 7-15 let.

„Připravujeme turnaje v přehazované, minivolejbale, školní kola v atletice, všeobecné všestrannosti, za dětmi do školy chodí na besedy i hráči extraligového družstva Jihostroje, kteří zahajují a končí pravidelně náš školní rok."

Na druhém stupni ZŠ už přes 20 let fungují třídy se sportovním zaměřením na volejbal (dříve sportovní třídy). „Mají týdenní rozvrh navýšen o tři hodiny volejbalu."

Výsledkem systému je výchova kvalitních hráčů.

Za posledních pět let nasbírali Jihočeši pět umístění do třetího místa na MČR a v ČP žáků. V roce 2011 vybojovali dokonce mistrovský titul a vyhráli prestižní soutěž Českého poháru.

„Každý rok produkujeme řadu reprezentantů všech věkových kategorií." Systémem vzdělávání prošel třeba Ondřej Hudeček, současný kapitán reprezentace mužů. „Platí to i o současných členech širšího reprezentačního družstva kadetů Jakubu Dvořákovi nebo o reprezentantech týmu lvíčat Filipu Humler a Josefu Polákovi."