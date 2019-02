Bratrská dvojice sklízí úspěchy v biatlonu

Vimperk – O uplynulém víkendu se jel v Novém Městě na Moravě první díl Českého poháru v biatlonu dorostu, juniorů a dospělých. Před sezonou se měnila věková pravidla v tomto sportu. Do staršího dorostu patří mládež ve věku od 16 do 18 let. Mezi juniory patří biatlonisté od 19 do 21 let.

Jiří (vlevo) a Ondřej Mánkovi se sešli již i v biatlonu. | Foto: Jiří Mánek st.

Poháru se účastnili i dva odchovanci Ski klub Šumava Vimperk Ondra a Jirka Mánkovi, kteří v biatlonu závodí za Jablonec. Mladší Ondřej je zařazen do juniorské reprezentace a má za sebou i první zkušenosti ze světových závodů IBU Cupu, které absolvoval ve Švýcarsku a Francii. Nováčkem v biatlonu se pro tuto zimu stal ve svých dvaceti letech jeho bratr Jiří, který byl až do minulé zimy juniorským reprezentantem v běhu na lyžích. „Začal jsem studovat na vysoké škole a hledal, jak vrcholově lyžovat dál. V běžeckém lyžování je to u nás trochu složité, a protože chci vrcholově sportovat i nadále, začal jsem v létě s biatlonem v Jablonci nad Nisou, kde jsem našel velmi dobré podmínky pro kvalitní přípravu,“ uvedl Jiří Mánek. A že to byla dobrá volba, ukázaly první závody. Při svém úplně prvním závodě v ČP skončil Jiří mezi juniory nejprve na 6. místě ve sprintu, ale v nedělním závodě s hromadným startem si vyjel první republikovou medaili. Byl to bronz na desetikilometrové trati s velmi dobrou střelbou. Ve čtyřech položkách střílel 0, 2, 0, 1. „Jako začátečník mám se střelbou problém, ani ne tak s přesností, ale všechno mi to strašně trvá. V sobotu jsem stojku střílel za 1:45, ostatní mají odstříleno za třicet vteřin. Vždycky jsem si myslel, že je to v biatlonu jednodušší, ale je to těžké, musím se hodně učit. Zatím vůbec nevím, jak si rozvrhnout tempo, abych byl schopen zastřílet čtyři položky v delších závodech,“ prozrazuje své první kroky v biatlonu.



Závody byly zároveň Akademickým MČR a Jirka byl mezi biatlonovými vysokoškoláky 2x třetí. Tím si dokonce vyjel účast na světové Univerziádě, která se letos koná na počátku března v ruském Krasnojarsku.



Zatímco Jirka získává první zkušenosti, je Ondra vystřílený biatlonista, který patří mezi nejlepší v kategorii staršího dorostu. Nyní si vyjel dvě bronzové medaile a tím si řekl o nominaci na Evropskou zimní olympiádu EYOF, která se bude konat v Sarajevu v polovině února. „Co mě nyní dost baví je, že jsem na běžkách Jirku nepředjížděl, ale v biatlonu teď nestačí on mně a doufám, že to tak nějaký čas vydrží,“ říká s lišáckým úsměvem o tři roky mladší Ondra.

Autor: Redakce