Osmička boxerských reprezentantek České republiky obsadila v pátek večer Boxovnu ve Vimperku. Speciální více než hodinový trénink, kterého se aktivně zúčastnilo i několik vimperských boxerů, vedl trenér národního týmu Michal Soukup.

Boxerská reprezentace žen ladila formu ve Vimperku | Video: Vladimír Klíma

Boxerky jsou na soustředění na Šumavě, po kterém zamíří na první mezinárodní závody tohoto roku. „Bydlíme v Kašperských Horách a trénujeme v jejich okolí. Speciální boxerské tréninky pak máme ve Vimperku,“ uvedl trenér Soukup a pokračoval: „Takto jsme se na Šumavě připravovali i loni. Šumavu zkrátka miluju, jezdím sem i s rodinou či kamarády. Jsem tu snad dvacetkrát za rok. A proč trénink ve Vimperku? To je jednoduché. Kluci, kteří zde box dělají, jsou do tohoto sportu stejní blázni jako já. Chodí do práce a box dělají ve svém volném čase. Přiběhli sem z práce, odtrénovali a znovu běží do práce. To zaslouží obdiv.“