Boxer David Popovič si sáhl na dno sil. Vyhrál velké finále

Do každého tréninku jde naplno. To platí teď v době pandemie, stejně jako to platilo v časech, kdy se boxer z jihu Čech chystal na juniorské mistrovství České republiky.

Jihočech David Popovič drtí soupeře pěstí | Video: Deník/ Kamil Jáša

David Popovič patří v ringu k českým talentům. „Nejvíc se mi asi povedl začátek prvního zápasu,“ popisuje boje na juniorském šampionátu 2020. Nejen první zápas, ale celý turnaj zvládl naprosto skvěle. „Šel jsem nejdřív proti soupeři, co už měl za sebou dvacet zápasů, ukončil jsem to ve druhém kole,“ přibližuje okamžik, kdy utkání zastavili rozhodčí (RSC). „Rozbil jsem mu nos,“ dodává. Zajímavý a velmi důležitý boxerský zápas tak skončil ještě před limitem. Vyhrál Jihočech.. V semifinále čekal na Davida Popoviče další velmi těžký těžký soupeř. „Moc jsem si nevěřil, spíš jsem si myslel, že prohraju,“ přikyvuje. Možná i pokora, kterou způsobila kvalita protivníka, pomohla a David zase slavil výhru. Přitom přesná bilance jeho soupeře byla osmdesát zápasů – šedesát výher. „On je hodně zkušený, jeho celková bilance je obdivuhodná, jsme dokonce i kamarádi.“ A těmi zůstali i po zmiňovaném MČR. „Opravdu jsem si říkal, že to asi projedu, on navíc vyhrál minulé mistrovství.“ realita v ringu byla úplně jiná. „Přejel jsem ho pět nula na body.“ V tomto zápase, přestože ho provázely před úvodním gongem obavy, podal skvělý a sebevědomý výkon. Sebedůvěra narůstala s každým povedeným úderem, s každou úspěšně provedenou akcí. „Byl to ale fakt boj, chvíli jsem si myslel, že to nezvládnu, ale povedlo se mi to,“ rekapituluje David Popovič svoje putování juniorským šampionátem. Na cestě k vytoužené zlaté medaili ale musel zvládnout ještě jeden stupínek. Spíš veliký stupeň. Michala Láníka. To je borec, který už v boxu vyhrál hodně duelů. Od pohledu budil v rukavicích u soupeřů veliký respekt. „Já už byl z předchozích zápasů pořádně dobitý, bylo to vážně hodně náročné.“ Jenomže právě náročné překážky už umí překonávat. A povedlo se mu to i tentokrát. „V turnaji jsem šel poprvé třikrát tři minuty.“ Přechod do juniorské kategorie bývá složitý. I proto cítil obrovskou únavu. „My se s finálovým soupeřem známe, on měl dřív šedesát kilo, teď přibral a přešel do mé váhy.“ Oba borci se tak sešli v kategorii nad 91 kg. „Těžká váha,“ přikyvuje s úsměvem David Popovič. „Byl to fakt nejtěžší zápas. Oba jsme byli dobití jako psi, šli jsme do sebe z posledních sil.“ Zlato patřilo bojovníkovi z jihu. „Přejel jsem ho pět nula na body, ale byl to fakt boj až do poslední chvíle.“ David Popovič z českobudějovického Boxing klubu teď musí upravovat plány. Mistrovství Evropy, velké turnaje, to jsou mety, které jsou v době pandemie onemocnění Covid – 19 odloženy. Boxer se ale připravuje a trénuje dál. „Věřím, že se zase všechno vrátí do normálu, ať jsou všichni sportovci trpěliví, makají na sobě, až se soutěže rozeběhnou, vyplatí se jim to,“ vzkazuje juniorský mistr České republiky v boxu 2020 David Popovič.

