My nejsme žádní závodníci. Původně jsme s Romanem Čtvrtníkem klub zakládali na bázi zábavy, než jako výkonnostní sportovní oddíl. Teď, když jsou tu mladí kluci, tak chtějí závodit a měřit se s ostatními. Je to pro ně motivace a prestiž, a tak musíme přepnout na jiný level. Musíme se přizpůsobit, aby jen nedostávali, ale aby také rozdávali a plakaly mámy soupeřů.

Co to pro Vás osobně znamenalo tohle všechno uspořádat? Protože to není jen tak, zařídit zimní stadion ve Vimperku, ale také dát dohromady celý program zápasů, což je asi někdy nadlidská práce.

Ta myšlenka vznikla na základě toho, že se kluci z boxovny ptali, kdy bude ve Vimperku nějaké oblastní kolo, aby nemuseli jezdit daleko. Už jsme byli na několika oblastních kolech a věděli jsme, že máme kluky, kteří jsou do zápasů natěšení. Byl i zájem od oblasti. Česká oblast boxu avizovala, že by byla ráda, kdyby se zápasy pořádaly i mimo Prahu.

Předseda boxerské asociace Marek Šimek si turnaj pochvaloval a říkal, že by byl rád, kdyby se do Vimperka jezdilo častěji. To je pro Vás určitě výzva, když nejvyšší činovník svazu akci pochválí.

Byl spokojený. Na zimním stadionu dlouho nedělal moderátora. Vidím, co to všechno obnáší a že to není sranda. Člověk nad tím stráví spousty času. Mě takové hodnocení od Marka těší. Ale co se týče častějšího pořádání, jako trenér teď nemám náladu se ukazovat s místními, kteří dostávají do kožichu. Do budoucna bych sem rád přivedl mistrovství republiky v jakékoli kategorii, ať už ve školní mládeži, kadetech nebo juniorech. Kdyby to bylo v Elite, bylo by to na úrovni top boxu v republice. Jako organizátor bych se toho nebál, ale jako trenér bych se musel zlepšit.

Myšlenka se zimním stadionem byla skvělá, že? Ring uprostřed, aby na to lidi viděli ze všech stran. To se povedlo. Kde se vzala myšlenka, to udělat na zimáku?

To vzniklo, když jsme jezdili na oblastní kola a bylo tam 100 až 160 startujících. Bylo potřeba dva až tři ringy. Kdyby přijeli boxeři na dva ringy, nedostal bych to do sportovní haly nebo kulturního domu. Zimák tak byl ideální řešení.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Byl jste spokojen s návštěvností akce?

Myslel jsem si, že přijde dvě stě lidí, ale platících přišlo asi sto dvacet. Přestřelil jsem to, ale nakonec jsem byl spokojený. Nepočítám děti, kterých tam bylo dalších 80 až 100. Takže jsme se vlastně i dostali přes tu moji hranici dvou set lidí.

Z Vašich slov slyším pozitivní tón, alespoň co se týče organizace. Výkonnostně to nebylo ono, ale musíme si říct, že to děláte pár let a s dětmi nemůžete hned čekat velké výsledky.

Je to tak. Za některé mě to ale mrzí, že chodí do zápasů a prohrávají. Na tréninku, když jim něco říkám, vidím, že nedělají to, co mají. Ale hlavně, že nás to baví a že se tomu můžeme zasmát.

Hlavně že to děti baví, že chodí pravidelně a chtějí něco dělat. To je základ.

V dnešní době je box ideální sport pro ty, kteří mají energii, kterou potřebují vybít a porovnat se s někým jiným. Když je někdo frajer a nemá v sobě sportovního dříče, tak zjistí, že frajeřina mu nestačí. U spousty kluků je vidět, že jsou poctiví dříči, ale když jdou do zápasů, frajerství z nich vyprchá a najednou nejsou nic, svazuje jim to nohy, ruce, hlavu. Je to zkrátka dřina.