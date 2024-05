/FOTOGALERIE/ Fanoušci boxu mohou vyrazit v sobotu 25. května poprvé na Česku národní ligu v boxu ve Vimperku. A v ringu se představí i zástupci domácího Box clubu. Startuje se v 11 hodin.

Boxerská reprezentace žen ladila formu ve Vimperku | Video: Vladimír Klíma

Vimperští fanoušci boxu se dočkali, poprvé se ve městě uskuteční oblastní kolo České národní ligy v boxu. "Velký dík za to, že můžema na boxersku soutěž vyrazit i ve Vimperku, patří Filipovi Černému. Ten má lví podíl na to, že se jedno z oblastních kol koná u nás," uvedl k boxerskému dni Roman Čtvrtník z Box clubu Vimperk.

Celý program se odehraje na vimperském zimním stadionu. "První utkání by mělo začínat v 11 hodin a měl by to být zápas těch nejmladších boxerů," doplnil Roman Čtvrtník s tím, že se zápasy započítávají do České národní ligy boxu. A boxovat se bude v kategoriích od školní mládeže až po elitní muže. Fanoušci boxu si tak přijdou na své.

Původně měly být připraveny dva ringy, ve kterých by se boxovalo, nakonec se s největší pravděpodobností vše odehraje na jednom. "Zápasů by diváci měli vidět více než deset," informoval o programu v úterý pozdě večer Roman Čtvrtník s tím, že by se mohli představit i čeští reprezentanti. "Konečný program bude ale k dispozici až v den soutěže," doplnil. Dle informací by se měli představit reprezentanti Filip Horváth a Tobiáš Barták. Moderovat akci by měl předseda České boxerské asociace Marek Šimák.

Představit by se měli i mladí vimperští boxeři. "Otázka je, zda se objeví v oficiálním zápase. Jde o to, zda budou mít soupeře. Pokud by je neměli, tak si dají souboj mezi sebou," doplnil Roman Čtvrtník s tím, že zve na stadion co nejvíce fanoušků.