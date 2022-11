Fanoušci strakonické basketbalu vídají při utkáních Chance extraligy na pozici trenéra Davida Zdeňka. "Zásadní změnou před touto sezonou bylo angažování trenéra k prvnímu týmu žen. S Petrem Martínkem jsme o tom uvažovali již rok předtím, jelikož hráčky známe od jejich šestnácti let a cítili jsme, že jsme se trochu vyprázdnili a je potřeba, aby hráčky na nejvyšší úrovni dostaly nový impuls. Kategorie kadetek, juniorek a žen jsme s Petrem dělali celá léta a trochu jsme se cítili unaveni. A když jste s někým pět let, tak je to třeba změnit. Chtěli jsme děvčata nakopnout něčím novým a před sezonou jsme se domluvili s Davidem Zdeňkem a vše zrealizovali,“ uvedl ke změně na trenérském postu předseda klubu Jiří Johanes.

"Došlo tedy k razantní změně na postu trenéra ženského družstva. S Davidem Zdeňkem jsme se domluvili v průběhu srpna. Probíhala dlouhá jednání a spolu s tím došlo k razantní obměně kádru. Máme v něm aktuálně šestnáct hráček, z toho deset z Prahy, pět Strakonických a jednu z Českých Budějovic. Došlo ke spolupráci BK Strakonice, BA Sparty Praha a nově se do spolupráce připojil oddíl Tygrů Praha, kde je David Zdeněk současně i trenérem extraligových juniorek," doplnil sportovní ředitel BK Strakonice Petr Martínek a dodal: "S našim týmem jsme v minulém soutěžním ročníku sehráli plno pěkných zápasů a zejména pětizápasová bitva s Trutnovem přilákala snad nejvíce diváků v celé soutěži. Byla zajímavá, ale byla také jakýmsi posledním dějstvím pro mě a Jirku Johanese. Chtěli jsme výraznou změnu a proto jsme přivedli nového trenéra."

Fanoušci již viděli v akci nová jména ve strakonickém dresu. "Musím říci, že hráčky, které jsme přivedli a jsou ze zmíněných klubů, jsou v šesti případech reprezentantkami do 20 let. Jsou členkami širšího kádru, který minulý rok v osmnáctkách vybojoval na Evropě i postup na Mistrovství světa devatenáctek. Ve spojení vidíme perspektivu pro takto mladá děvčata v tom, že jim Strakonice umožní získávat herní zkušenosti ne sezením na lavičce, ale skutečnou minutáží v nejvyšší soutěži žen. Mají konfrontaci s hráčkami z nejlepších českých klubů. Z domácích hráček zbylo takzvané zdravé jádro, kde je jednou z nich Míša Jánská, která okusila ženskou basketbalovou ligu v šestnácti letech. Letos již zužitkovává zkušenosti z let předešlých," hovořil o změnách v kádru Petr Martínek.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Několik zápasu v roli hlavního trenéra má již David Zdeněk za sebou. Jaké jsou tedy jeho pocity? "V průběhu srpna jsem obdržel nabídku trénovat nejvyšší basketbalovou soutěž žen ve Strakonicích. Za mě nebylo o čem moc přemýšlet, protože práce s mladými hráčkami a v nejvyšší soutěži je to, co mě baví a dává mi smysl. Po vyladění věcí kolem tréninku jsme se domluvili na spolupráci, která mě doposavad těší a naplňuje. Máme hodně mladý tým. Nejstarší jsou dvě hráčky ročníku 2000, ostatní ještě mladší. Patří do výběru reprezentace, či jsou v jejím hledáčku. Musím říci, že energie, kterou dávají holky do tréninků a zápasů, je to, co nám dává smysl. Potřebují se v nejvyšší soutěži obehrát, získávat zkušenosti a věříme všichni, že do budoucna vrátí jméno strakonickému basketbalu a projeví se to na nejvyšší úrovni klubové a přinese úspěch i v rámci reprezentace," chválil si práci v BK Strakonice nový trenér David Zdeněk.