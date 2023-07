/FOTOGALERIE/ Závodníce týmu ROUVY Specialized byly úspěšné na mistrovství Evropy horských kol v portugalské Anadii.

Tým žen ČR U23 - Zuzana Šafářová č. 24, Nela Viktorová č. 34. | Foto: Reprezentace MTB ČR

Nela Viktorová a Zuzana Šafářová se v řadách české reprezentace rozhodně neztratily. Ve čtvrtečním shortracku, kde závodily společně s elitními ženami, dojela Zuzana Šafářová na 11. místě a Nela Viktorová byla dvě příčky za ní.

V nedělním závodě XCO žen do 23 let vybojovala Zuzana vynikající 14. místo a Nela přijela do cíle na 21. příčce. Obě zajely výborné závody.

Autor: Jiří Lutovský