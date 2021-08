Bikeři ROUVY Specialized teamu Vimperk slaví další úspěch. Hned ve čtveřici reprezentují Českou republiku na ME v Novém Sadu.

Tereza Sásková. | Foto: Michal Červený, Les Gets

"Na základě výkonů v českých a světových pohárech v kategorii do 23 let se nominovali hned čtyři členové týmu ROUVY Specialized do reprezentace horských kol. Sam Jirouš, Jan Sáska, Tereza Sásková a Zuzana Šafářová absolvují již tento víkend mistrovství Evropy horských kol v srbském Novém Sadu," informoval trenér vimperských bikerů Jiří Lutvský.