Adéla Holubová a Nela Viktorová letí na dva poslední závody Světového poháru do USA a Kanady. První ze závodů severoamerického turné bude o víkendu 28. - 29. září v Lake Placid a druhý pak o týden později v klasickém dějišti v kanadském Mt. St. Anne. "Adéla Holubová se zotavila ze zdravotních problémů, které jí znemožnily start na Mistrovství světa, a pokusí se vylepšit svoji 11. příčku v celkovém pořadí světového poháru. Nela Viktorová je zatím na 24. místě v celkovém pořadí a dobré výsledky by ji mohly posunout do první dvacítky. To bude pro obě závodnice důležité před novou sezonou, na kterou se chystá reorganizace světového poháru," uvedl trenér Jiří Lutovský.

Juniorský tým ROUVY Specialized jede tento víkend na finálový závod švýcarského poháru, který je zároveň jedním ze závodů juniorské světové série. "Závod se jede na známé trati světových pohárů a mistrovství světa v lyžařském středisku Lenzerheide. Původně se měl jet v Crans Montaně, ale po pořadatelském fiasku při světovém poháru bylo místo změněno na prověřené Lenzerheide. Juniorky ve složení Kateřina Beyerová, Marika Pulkrabová, Nikola Zárybnická a Lucie Bořánková se pokusí prodat svoji formu ze závěru sezony a otestovat se ve světové konkurenci," doplnil k juniorskému týmu ROUVY Specialized Jiří Lutovský.